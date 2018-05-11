Пьяная мамаша с непристегнутым ребенком удирала от экипажа ДПС

Инцидент произошел ночью 10 мая в Лесосибирске. Водитель кроссовера Hyundai ix35 проигнорировал требование полицейских об остановке, началась погоня.

В ролике, опубликованном на Ютуб-канале УГИБДД по Красноярскому краю, видно, как Hyundai петляет по улицам Лесосибирска, пытаясь оторваться от преследующего его экипажа ДПС. Только после предупреждения о применении оружия водитель кроссовера решил остановиться. За рулем оказалась 37-летняя женщина с признаками сильного алкогольного опьянения, на заднем сиденье находилась ее не пристегнутая ремнем безопасности 9-летняя дочь. Продувка показала наличие этилового спирта в выдыхаемом нарушительницей воздухе в концентрации 1,02 мг/л, ехать на освидетельствование в медицинское учреждение она отказалась. Полицейские отстранили женщину от управления, машину переместили с помощью эвакуатора на штрафстоянку.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Красноярскому краю, в отношении водители Hyundai составлены административные материалы по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования (штраф 30 тысяч рублей, лишение прав на 1,5–2 года), части 3 статьи 12.23 КоАП РФ «Нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД» (штраф 3000 рублей), части 1 и части 2 статьи 12.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов» (штраф 500 рублей) и части 2 статьи 12.25 КоАП РФ «Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства» (штраф 500–800 рублей).

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Фото: depositphotos.com

Видео: YouTube