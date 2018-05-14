ОСАГО подорожает в этом году. Известна дата

Центробанк готовится внести изменения в тарифы «автогражданки». По крайней мере, проект соответствующего указания уже подготовлен.

Неизбежное случится 31 августа: именно с этого числа Центробанк планирует ввести новые тарифы и коэффициенты. Менять их в Законе об ОСАГО может только это ведомство и не чаще раза в год. Центробанк своим правом воспользовался дважды, последний раз тарифы менялись в апреле 2015 года.

На увеличении тарифов и коэффициентов уже давно настаивают автостраховщики, которые традиционно говорят об убыточности данного вида страхования. Причем Российский союз автостраховщиков (РСА) последние полтора года говорит о либерализации тарифов, то есть требует сделать их свободными.

Однако пока Центробанк отпустить тарифы в свободное плавание не готов. В проекте указания, с которым ознакомилась газета «Ведомости», говорится об измении тарифов и основных коэффициентов. Неизменными останутся лишь коэффициент мощности автомобиля и коэффициент бонус-малус (КБМ). Конкретные цифры ЦБ планирует уточнить позднее, но оба предыдущих раза Центробанк менял тарифы в сторону увеличения.

В страховом сообществе изменения поддержали. Там считают необходимым полностью избавить размер базовых тарифов ОСАГО от государственного регулирования и расширить тарифный коридор, чтобы сделать цену «автогражданки» более справедливой. Глава РСА Игорь Юргенс сказал, что речь идет не о повышении тарифов для всех, а «об установлении справедливого и более индивидуального тарифа».

Впрочем, эксперты уже предостерегли Центробанк от либерализации базового тарифа ОСАГО. По их мнению, это приведет к массовому отказу от покупки полисов, а страховые компании, соответственно, потеряют клиентов.

В первом квартале 2018 года РСА зафиксировал снижение средней выплаты по ОСАГО. Но страховщики все равно были недовольны.

В феврале страховщики назвали самые проблемные с точки зрения доступности ОСАГО регионы России.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС