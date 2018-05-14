В сфере дорожной безопасности найдена масса нарушений. Кто бы мог подумать!

Генпрокуратура отчиталась о работе в сфере контроля соблюдения законодательства о дорожной безопасности.

Итоги неутешительные: в 2017 году прокуроры выявили более 181 тыс. нарушений. За год ведомство вынесло 31 тыс. представлений, привлекло к дисциплинарной ответственности 26,5 тыс. должностных лиц.

Активно прокуратура и судилась с нарушителями: из 30 тыс. исковых заявлений 26,7 тыс. было удовлетворено. К административной ответственности по инициативе прокуратуры привлечены 5,6 тыс. нарушителей, выписаны предостережения о недопустимости нарушения закона в адрес 2,5 тыс. должностных лиц. Также прокуроры опротестовали около 30 тыс. незаконных правовых актов уполномоченных органов.

Чаще всего вопросы у прокуратуры возникали к содержанию дорог, а также к коммерческим пассажирским перевозкам, несоблюдению технических требований к транспортным средствам, нарушениям режима труда и отдыха водителей, управлению транспортными средствами без прохождения обязательного медицинского и технического осмотра.

В Генпрокуратуре приводят пример Амурской области, где ведомство установило многочисленные нарушения в части несоответствия государственным стандартам дорожного покрытия, дорожных знаков, горизонтальной разметки, искусственных неровностей при обустройстве улично-дорожной сети населенных пунктов области, ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления полномочий по осуществлению муниципального контроля за сохранностью дорог.

В Оренбургской области прокуроры провели проверки работы станций технического обслуживания и офисов страховых компаний и выявили факты продажи диагностических карт через интернет.

Постоянно у Генпрокуратуры возникают претензии и к работе комплексов фотофиксации нарушений: обычно они касаются действий ответственных лиц. Например, в Карелии прокуратура выяснила, что на протяжении долгого времени данные не передавались в местный центр обработки. Подрядчик сам решал, когда устанавливать комплексы, а время их работы округлял. При этом ответственная организация заключила с подрядчиком договор аренды программного комплекса, который вообще не устанавливался. В итоге начальник отдела транспортной безопасности отделался штрафом в размере 50 тыс. рублей. Однако следователи после получения информации от прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении заместителя руководителя эксплуатирующей организации, давшего указание о приемке работ.

Всего же за год прокуратура передала следствию 363 материала для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их проверки возбуждено 332 уголовных дела.

Год назад генпрокуратура сообщила о выявлении 33 тыс. автомобилистов, имеющих противопоказания к вождению.

Фото: Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС