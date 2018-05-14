Кошмар на дороге: бомбила избил лучшую грудь Беларуси

Markoth-2018: как передвигаться там, где не проехать На нашем сайте мы очень часто любим обсуждать, из чего да как сделана колесная техника. При этом совсем упускаем из виду самих себя. Из чего сделаны мы, можем ли без нее обойтись в случае, если проехать дольше она попросту не сможет? Чтобы выяснить это, мы отправились на Markoth-2018 — горный ультрамарафон, на котором только ты, твоя физическая кондиция и немного удачи противостоят природе-матушке. Mitsubishi Eclipse Cross: правый кросс Первый российский тест абсолютной новинки рынка — кроссовера Мицубиси Эклипс Кросс. Toyota Fortuner и Land Cruiser Prado поиграли железом У каждого из нас есть свои представления о том, каким должен быть мужской автомобиль. Сегодня на тесте два очень достойных этой роли брутальных претендента.