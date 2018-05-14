Кошмар на дороге: бомбила избил лучшую грудь Беларуси

Инцидент произошел ночью 13 мая. После выступления в одном из столичных караоке-клубов друг Ольги Жуковой поймал ей первую попавшуюся машину и заплатил водителю за дорогу, взяв с него слово довезти в целости и сохранности. Во время поездки извозчик внезапно остановил автомобиль и начал приставать к девушке. Ольга ему отказала, но это только разозлило водителя, он вытащил девушку за волосы из машины и начал избивать.
«Он начал ко мне приставать, домогаться. Я дала отпор и в ответ получила по лицу, он меня вытянул из машины за волосы, начал избивать по лицу, в нос. У меня хлынула кровь из носа; я не могла успокоиться, у меня началась истерика. Потом он, получается, меня выкинул и уехал с моими вещами, с моей сумкой и телефоном», — рассказала Ольга Жукова в интервью сетевому изданию 5-tv.ru.
Пострадавшая зафиксировала побои и написала заявление в полицию. Водителя пока не нашли.
Ольга Жукова — известная светская львица, певица, солистка Белорусской государственной филармонии, обладательница звания «Мисс грудь Белоруссии». Слава к девушке пришла после участия в отборочном туре «Евровидения».
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Фото: instagram.com/olga_zhukova_singer
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