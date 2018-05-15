Пьяный полицейский на Ладе насмерть сбил дедушку на велосипеде

Авария произошла 13 мая в Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело.

82-летний велосипедист пал жертвой пьяного полицейского в Подпорожском районе на 40-м километре автодороги Лодейное Поле — Вытегра. Блюститель порядка несся на автомобиле ВАЗ-21093 и сшиб двигавшегося в попутном направлении пенсионера. Пострадавший от полученных травм скончался на месте ДТП.

По факту происшествия Следственным управлением СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет.

В апреле пьяный гаишник на Мерседесе стал виновником массовой аварии в Тюмени.

В октябре прошлого года нетрезвый инспектор ДПС на Опеле устроил смертельное ДТП в Ростовской области.

В сентябре 2017-го пьяный полицейский на Форде насмерть сбил мотоциклиста в Москве.

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