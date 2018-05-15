Непристегнутый Путин ведет КАМАЗ через Крымский мост. Куда смотрит ГИБДД?!

Владимир Путин лично возглавил колонну грузовиков, сев за руль самосвала. Перед стартом он пообщался со специалистами компаний, возводивших сооружение, затем сказал «Поехали!», и колонна устремилась к полуострову.
Автодорожная часть Крымского моста открыта на полгода раньше запланированного. С 05:30 утра завтрашнего дня по нему смогут проехать легковые автомобили и пассажирские автобусы. На автодорожной части движение организовано по двум полосам в каждую сторону. Максимальная разрешенная скорость по мосту составляет 90 км/ч. Для грузовой техники мост планируется открыть в ноябре этого года. Открытие же железнодорожного сообщения намечено на конец следующего года: эта часть моста только возводится.
Длина Крымского моста немного превышает 19 километров, что делает его самым протяженным в России и Европе. Строительство было начато в феврале 2016 года, то есть на автодорожную часть ушло чуть больше двух лет.
- Ранее была опубликована схема автомобильного подхода к Крымскому мосту.
- Наши корреспонденты также уже побывали на Крымском мосту и даже проехали по нему.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Видео: YouTube/НТВ
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