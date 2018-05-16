Знак «Ш» отменяют и другие важные новые изменения ПДД

Министерство внутренних дел подготовило проект поправок к Правилам дорожного движения, одна из которых отменяет обязательное наличие знака «Ш», если на машине установлены шипованные шины.

Необходимость наличия знака «Ш» была прописана в ПДД с незапамятных времен, но штраф за его отсутствие появился лишь в прошлом году. Инспекторы ГИБДД рьяно бросились проверять наклейки и шины, устраивая чуть ли не рейды на дорогах. Это вызвало недоумение даже у главы ГИБДД Михаила Черникова, который пообещал разобраться в вопросе. И вот в недрах МВД созрели очередные поправки к ПДД. Знакомимся с ними.

Знак «Ш»

Итак, обязательство клеить знак «Ш» при установленных на автомобиле шипованных шинах предложено отменить как атавизм. В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что знак «давно потерял свою актуальность», так как сегодня динамические характеристики автомобилей определяются иными факторами, нежели установлены или нет шипованные шины. Кроме того, размещенная на заднем стекле наклейка часто ограничивает обзор с водительского места, что, естественно, отрицательно влияет на безопасность.

Европротокол

В июне этого года вступают в силу изменения в Закон об ОСАГО, увеличивающие сумму выплат по европротоколу до 100 тыс. руб. Кроме того, при фиксации ДТП с помощью технических устройств оформить аварию без полицейских можно будет даже при разногласиях сторон. Из-за этого и в ПДД вносятся изменения.

Так, например, если в ДТП пострадали только машины, водителю предписывается освободить проезжую часть после фиксации данных и передачи их страховщикам с помощью «технических средств контроля» (речь о системе ЭРА-ГЛОНАСС). Если же это невозможно, то водитель должен сфотографировать автомобили и место аварии с привязкой к объектам дорожной инфраструктуры.

Также в ПДД появится пункт о том, в каких случаях водитель может покинуть место ДТП. Это оформление аварии по европротоколу, указание полицейского по телефону зафиксировать все повреждения и отправляться для оформления на пост ДПС или в отдел ГИБДД и в случае, если участники аварии не нуждаются в оформлении документов (видимо, при отсутствии взаимных претензий).

Знак «Инвалид»

После внесения изменений парковаться под знаком «Стоянка запрещена» смогут автомобили инвалидов и автомобили перевозящих инвалидов вне зависимости от группы (сегодня это разрешается только инвалидам I и II групп). Также знак «Инвалид» смогут размещать инвалиды всех групп. При этом в проекте ПДД написано о том, что знак выдается для индивидуального пользования в установленном порядке. Его должна определить Госдума, которая хочет запретить свободную продажу знаков «Инвалид». Получить их можно будет исключительно в органах соцзащиты, они будут иметь индивидуальный номер и информацию об инвалиде.

Эти изменения связаны с тем, что при сокращающемся числе инвалидов растет число разрешений, позволяющих парковать машины на местах для инвалидов. Выяснилось, что некоторые граждане регистрируют автомобили на инвалидов и пользуются льготами, бесплатно паркуясь.

Изменения для пешеходов

Они также касаются инвалидов, тех, кто перемещается на колясках. Сегодня к пешеходам приравниваются инвалиды на колясках «без двигателя». В МВД были обращения по поводу того, что инвалидов на колясках с двигателями сотрудники ГИБДД привлекали к ответственности как водителей транспортных средств. В МВД признали, что у таких инвалидов сегодня «неопределенный статус», и убрали слова «без двигателей».

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