Новая VW Jetta все же появится в России. Но придется подождать

Новое поколение седана планировалось продавать лишь в Северной Америке и Китае, но представители компании подтвердили, что и наш рынок увидит эту модель.

Джетта была весьма популярна у нас и проигрывала по продажам лишь седану VW Polo да кроссоверу VW Tiguan. Однако сборка уже предыдущего поколения на площадке в Нижнем Новгороде прекращена, что, в принципе, логично, ведь машина базировалась на старой платформе, соответственно, комплектующих для нее уже не делают.

Однако дефицита Джетты в России возникнуть не должно: перед тем как прекратить производство, Volkswagen создал большие складские запасы этой модели, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя российского отделения компании. При этом запас сформирован в первую очередь под корпоративных покупателей.

Новое же поколение, на презентации которого говорили о том, что оно будет продаваться только в Северной Америке и Китае, появится у нас в следующем году. Точные комплектации определят ближе к старту продаж — его дата пока не определена. На первом этапе машины к нам станут импортировать, а затем, по итогам результатов продаж, будет принято решение о локализации производства. Неизвестно и то, откуда они пойдут: из Мексики или Китая.

В Северной Америке новое поколение Volkswagen Jetta представлено с единственным бензиновым турбодвигателем объемом 1,4 литра (150 л.с.) в четырех комплектациях. Со сменой поколений и платформы (нынешняя Jetta базируется на MQB) длина машины выросла на 45 мм (4702 мм), а колесная база — на 35 мм (2686 мм).

Через пару лет в России появится недорогой кроссовер Volkswagen, который расположится на ступеньку ниже Тигуана.

Вскоре на российский рынок выйдет третье поколение Volkswagen Touareg. Компания уже рассказала о двигателях и базовой цене этой модели.

Фото: Volkswagen