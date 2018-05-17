Губит людей не пиво, а бочка из-под пива: странное ДТП на автомагистрали

Набивают себе цену: почему «китайцы» уже никогда не будут дешевыми?

После многолетних убытков на российском рынке автопроизводители из Поднебесной, наконец, оставили амбиции заполонить нашу страну бюджетными машинами. Сменился вектор бизнеса — теперь для них куда привлекательнее более маржинальные сегменты. О них и поговорим.