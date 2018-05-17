Губит людей не пиво, а бочка из-под пива: странное ДТП на автомагистрали

Жизнь на дорогах Австралии своей суровостью порой напоминает Средневековье, опасность может поджидать водителя где угодно. И вот очередное тому подтверждение:
«Я ехал по трассе М-4 в Уэнтвортвилле в 6:11 утра, когда в меня неожиданно прилетел пивной кег. Не знаю, откуда он взялся, полиция проводит расследование. Машина получила значительные повреждения», — цитирует водителя Ютуб-канал ViralHog, опубликовавший видеозапись.
Судя по повреждениям автомобиля, пивной бочонок был пустым, иначе на такой скорости он мог бы вообще снести кабину пикапу Toyota. Вероятно, кег выпал из какого-то другого грузовичка, некоторое время катился по дороге, а затем вылетел на встречную полосу и стал причиной аварии.
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Фото: depositphotos.com
Видео: YouTube
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