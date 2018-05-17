В Европе появились новые дорожные знаки. Что они означают?

Знаки желтого цвета с изображением танков и бронетехники замечены в Польше. Местные СМИ объяснили, что они означают и кому предназначены.

W-3 нагрузочный класс одностороннего транспортного моста для колесных и гусеничных транспортных средств
W-3 нагрузочный класс одностороннего транспортного моста для колесных и гусеничных транспортных средств

Желтые знаки с изображением танка или бронемашины, появившиеся в начале мая в туннелях и на мостах, распространяются только на военные транспортные средства, объясняет местное издание auto-swiat.pl. Водителям легковых и грузовых автомобилей ориентироваться на них не надо.

Знаки появились в связи с международными военными учениями «Анаконда-16», в которых примут участие подразделения из 24 стран. В мероприятии задействуют около 3 тыс. единиц техники различного типа, в том числе танки Леопард 2А4, БТРы Rosomak и др. Продлятся учения с 7 по 17 июня, а знаки останутся на дорогах до 30 июня.

На табличках дается информация о классе допустимой нагрузки мостов, а также о ширине и высоте туннеля. Таким образом, военные поймут, могут ли они использовать данный переход для тяжелой техники.

В галерее ниже объясняется, что именно сообщают желтые знаки, установленные в Польше накануне военных учений.

В Европе появились новые дорожные знаки. Что они означают?

Фото:auto-swiat.pl

В Европе появились новые дорожные знаки. Что они означают?
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