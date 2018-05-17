В Европе появились новые дорожные знаки. Что они означают?

Знаки желтого цвета с изображением танков и бронетехники замечены в Польше. Местные СМИ объяснили, что они означают и кому предназначены.

W-3 нагрузочный класс одностороннего транспортного моста для колесных и гусеничных транспортных средств

Желтые знаки с изображением танка или бронемашины, появившиеся в начале мая в туннелях и на мостах, распространяются только на военные транспортные средства, объясняет местное издание auto-swiat.pl. Водителям легковых и грузовых автомобилей ориентироваться на них не надо.



Знаки появились в связи с международными военными учениями «Анаконда-16», в которых примут участие подразделения из 24 стран. В мероприятии задействуют около 3 тыс. единиц техники различного типа, в том числе танки Леопард 2А4, БТРы Rosomak и др. Продлятся учения с 7 по 17 июня, а знаки останутся на дорогах до 30 июня.



На табличках дается информация о классе допустимой нагрузки мостов, а также о ширине и высоте туннеля. Таким образом, военные поймут, могут ли они использовать данный переход для тяжелой техники.

Российское вооружение можно было увидеть на Параде Победы 9 мая. Временных знаков для прохода танковой техники не делали, лишь временную разметку на Красной площади. Что нового показали военные на этот раз, можно увидеть в нашем материале.

Россия и Германия были и остаются танковыми сверхдержавами, здесь самые авторитетные конструкторские школы — утверждает наш автор.



В галерее ниже объясняется, что именно сообщают желтые знаки, установленные в Польше накануне военных учений.

Фото:auto-swiat.pl