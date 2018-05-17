Крымский мост: первые итоги. Доехали не все

Открытие движения автотранспорта по Крымскому мосту стало главным событием этого года. Движение открыли накануне в 5:30 утра для легковых автомобилей и пассажирских автобусов. Пришло время подвести первые итоги.
Загрузка
За первые сутки по мосту проехало более 20 тысяч транспортных средств. По подсчетам Управления дорогами «Тамань», в направлении Керчи со стороны материковой части России проехало 10 700 транспортных средств, а из Крыма в Тамань — около 10 тысяч. Пик загрузки пришелся на утренние и вечерние часы, когда занятость трассы достигала 25–30% от расчетной. Ночью по мосту проезжало около 200 автомобилей в час.
Доехали не все
За первые же сутки на мосту встали четыре автомобиля. Один из них сломался, а у трех… закончился бензин. Все они были оперативно эвакуированы. На мосту круглосуточно дежурят два эвакуатора для легковых автомобилей и два грузовых с комплектом для эвакуации автобусов.
Первые нарушители
Разрешенная скорость движения по Крымскому мосту — 90 км/ч. Однако не все в силах сдерживать себя, и в ГИБДД уже зафиксировали первые случаи нарушения скоростного режима. По данным из открытых источников, на самом мосту установлен один комплекс фиксации нарушений ПДД, один находится уже на территории полуострова, а три — на подходе со стороны Тамани.
Кроме того, штрафы грозят и мотоциклистам, которые накануне нарушили ПДД, остановившись на мосту для того, чтобы сделать селфи. В ГИБДД, как сообщает РИА Новости, получили видеоматериалы от очевидцев, которые переданы в управление ведомства по Керчи для принятия соответствующего решения.
В настоящее время на мост пускают только легковые автомобили и автобусы. Движение грузового транспорта планируется запустить осенью этого года. А к концу следующего достроят его железнодорожную часть.
- Первым по Крымскому мосту за рулем КАМАЗа проехал президент России Владимир Путин.
- Перед открытием моста на автоподходе к нему были протестированы российские беспилотники.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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