ОСАГО: первые важные изменения

Центробанк утвердил изменения, увеличивающие выплаты по европротоколу в два раза. Кроме того, оформить аварию без полицейских можно будет даже при наличии разногласий между ее участниками.

Это первые изменения в правилах ОСАГО, которые ЦБ принял в 2018 году: изменения в соответствующем законе Госдума приняла еще в прошлом году. Увеличенные выплаты по европротоколу будут доступны с 1 июня текущего года.

Максимальная сумма вырастает с нынешних 50 тыс. до 100 тыс. руб. для всех регионов, за исключением Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где с 2014 года и так можно получить максимально возможную сумму по ОСАГО при оформлении ДТП без полицейских.

Кроме того, в правилах появилась возможность оформления ДТП по европротоколу даже при наличии разногласий между его участниками. Но для этого все обстоятельства ДТП нужно зафиксировать «техническими средствами контроля и иными устройствами». Речь про передачу данных о ДТП через систему ЭРА-ГЛОНАСС или через специальное мобильное приложение. Отметим, что несмотря на появившуюся возможность, сам механизм еще не отработан, мобильное приложение вовсе не существует, а Российский союз автостраховщиков (РСА) пока даже не установил требования к такой программе.

При этом в случае наличия разногласий они должны быть указаны в извещении о ДТП, которое заполняется обоими участниками аварии.

По данным ЦБ, сегодня около трети всех ДТП оформляется по европротоколу. В прошлом году сумма выплат по нему составила 7,68 млрд рублей.

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