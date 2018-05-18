ОСАГО: первые важные изменения

Это первые изменения в правилах ОСАГО, которые ЦБ принял в 2018 году: изменения в соответствующем законе Госдума приняла еще в прошлом году. Увеличенные выплаты по европротоколу будут доступны с 1 июня текущего года.
Максимальная сумма вырастает с нынешних 50 тыс. до 100 тыс. руб. для всех регионов, за исключением Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где с 2014 года и так можно получить максимально возможную сумму по ОСАГО при оформлении ДТП без полицейских.
Кроме того, в правилах появилась возможность оформления ДТП по европротоколу даже при наличии разногласий между его участниками. Но для этого все обстоятельства ДТП нужно зафиксировать «техническими средствами контроля и иными устройствами». Речь про передачу данных о ДТП через систему ЭРА-ГЛОНАСС или через специальное мобильное приложение. Отметим, что несмотря на появившуюся возможность, сам механизм еще не отработан, мобильное приложение вовсе не существует, а Российский союз автостраховщиков (РСА) пока даже не установил требования к такой программе.
При этом в случае наличия разногласий они должны быть указаны в извещении о ДТП, которое заполняется обоими участниками аварии.
По данным ЦБ, сегодня около трети всех ДТП оформляется по европротоколу. В прошлом году сумма выплат по нему составила 7,68 млрд рублей.
- Ранее ГИБДД опубликовала пошаговую схему правильного оформления ДТП по европротоколу.
- МВД готовит соответствующие поправки в ПДД, позволяющие оформить ДТП без полиции при наличии разногласий у участников.
- С конца лета тариф ОСАГО вырастет на 20%, а затем будет изменен ряд коэффициентов.
Фото: depositphotos.cim
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