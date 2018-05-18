В России найдены улицы непрямые Прямые, прямые Кривые и реально Круглые!

Проверить, насколько названия улиц соответствуют их форме — в России в целом и отдельно — в Москве и области, решили аналитики Яндекс.Карт. Результат вас удивит!

Как будто бы названия улиц должны говорить об их форме, например Прямая, Кривая, Круглая или Треугольная. На деле часто все обстоит иначе: Прямая улица загибается петлей, а Круглая — лежит крестом. В Москве только одна улица, в названии которой есть слово «прямой», это Прямой переулок, который находится между Новым Арбатом, Смоленской набережной и Новинским бульваром. В Московской области таких две — на окраине Орехово-Зуева и в СНТ «Ольховка» в Волоколамском районе. Все три — довольно прямые.



Всего в России насчитывается 129 Прямых улиц, и больше половины из них на самом деле прямые. Впрочем, попадаются и очень кривые Прямые, например Прямая улица в городе Белокуриха Алтайского края.



Улиц с «кривыми» названиями в Москве нет совсем, а в области таких четыре — в селе Лужники и Дмитрове, Кривой переулок в поселке Правдинский и прямой Кривой тупик в Малаховке. Всего в стране кривых улиц 115, хотя каждая четвертая из них, судя по форме, должна бы называться Прямой. Например, Кривая улица в Новокузнецке. Самая кривая из Кривых улиц, которая почти замыкается в кольцо, находится в селе Малиновка Томской области.



Круглыми аналитики считали улицы, в названиях которых есть слово «кольцо», «кольцевой», «круг», «круговой» или «круглый». В столице и области таких 59, а всего в России — 813. Действительно круглой формы из них всего двадцать, например проезд Сокольнического Круга в Москве. А почти прямых — 47.



Улиц с «треугольными» названиями в России семь — одна из них находится в Раменском.

Кстати, чтобы убедиться, что «прямое» и «кривое» не всегда то, что нам кажется, вы можете поучаствовать в любопытном тесте Яндекса. Правильных ответов будет немного, гарантируем!

Большинство поисковых запросов пользователей мобильных карт касаются поиска различных соцучреждений и магазинов. Но есть несколько месяцев в году, когда активизируются автомобилисты, что же они чаще всего ищут? Об этом нам также поведало исследование Яндекса.



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