На недолив топлива на АЗС отреагировали заправщики и власти. Грядут проверки!

Выявленный на ряде автозаправочных станций недолив бензина возмутил власти и общественность. Нефтяники помалкивают, союзы заправщиков оправдываются, а эксперты нефтяной отрасли разводят руками: а что вы хотели, искусственно сдерживая цены на бензин?!

Напомним, с чего все началось: Федерация автовладельцев России (ФАР) провела рейд по нескольким автозаправочным станциям в различных регионах по своей оригинальной методике. Проверка показала, что бензин автовладельцам недоливают, и особо этим грешат мелкосетевые и частные АЗС. В среднем недолив составляет до 5%, и в результате покупатели платят за бензин больше, чем заявлено, ведь вместе с бензином они оплачивают еще и «воздух». Попутно выяснилось, что на ряде АЗС топливо не соответствует техрегламенту транспортных средств. В двух топливных союзах признали, что проблема с недоливом существует, но с ней борются.

Отреагировали на исследование ФАР в Совете Федерации и Госдуме. Первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Алексей Майоров предположил, что выявленные проблемы связаны с низким контролем за хозяевами бензозаправочных станций и сотрудниками. Следует навести порядок, провести контрольные закупки и серьезно штрафовать мошенников, а если обман потребителей носит систематический характер, привлекать и к уголовной ответственности. В Госдуме также считают, что нужно разбираться.

Начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин понимает, почему это происходит: владельцы автозаправочных станций пытаются покрыть убытки от разбалансированности оптовых и розничных цен, и предложил Роспотребнадзору принять меры. Он также полагает, что рассуждать о недоливе можно лишь ориентируясь на результаты проверок уполномоченных государственных органов, а не на данные Федерации автовладельцев России.

Роскачество и Росстандарт намерены этим летом провести проверку бензина на автозаправочных станциях. Их будут проверять на недолив, а также фальсификацию бензина, соответствие заявленному октановому числу, наличие присадок — всего по 30 параметрам. В ведомствах полагают, что основными источниками фальсификата являются базы нефтепродуктообеспечения, осуществляющие отгрузку топлива в розницу. Там происходит смешение разных партий топлива и доведение его до более высоких показателей с помощью присадок. Это и предстоит выяснить Роскачеству и Росстандарту. В свою очередь, Росаккредитации проведет проверку на профессионализм и оснащенность лабораторий, аккредитованных на исследования бензина.

Независимый топливный союз сомневается в методике ФАР и даже думает судиться с этой организацией. Проблема недолива топлива действительно существует, но она не настолько масштабная, как преподносят в ФАР. Во-первых, эксперты федерации проводили мониторинг 34 АЗС в 13 регионах, между тем в стране порядка 25 тысяч заправок в 85 регионах, и вот так огульно обвинять всех нельзя. Ошибку выборки исследования ФАР Топливный союз оценивает в 16,8%, кроме того, несовершенна технология, по которой проводилось исследование. Бензин сначала наливали в канистру в багажнике, а оттуда переливали в мерное устройство. Это измерение неточное — часть бензина испаряется, возможны утечки при переливании, погрешность при таком исследовании может составить до 10%.

Президент Российского топливного союза (представляет ряд сетей независимых АЗС) Евгений Аркуша также не исключил возможность недолива топлива и считает, что это вызвано убыточностью всех АЗС в России — как независимых, так и принадлежащих вертикально-интегрированным нефтяным компаниям (ВИНКам). Это толкает владельцев АЗС на противоправные действия. Бороться с недоливом, а также некачественной и поддельной продукцией можно только при нормальном ценообразовании по топливу в стране. А когда возникает нездоровая ситуация, когда оптовые цены приближаются к розничным, у владельцев АЗС возникает соблазн совершать противоправные действия.

Что думают простые россияне о росте цен на топливо, недавно выяснили специалисты ФОМ.

Один из первых вопросов, которые задали президенту в ходе «Прямой линии», касался стремительного роста цен на бензин, который наблюдали в мае и первой половине июня. Тогда руководители заинтересованных ведомств рассказали, как собираются сдерживать цены.

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