Загадочный УАЗ Патриот в камуфляже. Испытания новой модели?

В Сети разошлись фотографии закамуфлированного УАЗа Патриота в сопровождении внедорожников других моделей. Мы раскрыли его тайну.

Общественность сразу же решила, что Ульяновский автозавод тестирует обновленный Патриот, который должен получить двигатель ЗМЗ-Про мощностью 149 л.с. и автоматическую коробку передач ZF.

Кроме того, уже известно, что УАЗ хочет сделать переднюю подвеску своей флагманской модели независимой.

Мало того, на фотографиях, которые в «Российскую газету» прислал один из читателей, закамуфлированный УАЗ Патриот движется в сопровождении еще двух внедорожников, также обклеенных пленкой. В них удалось опознать Foton Sauvanna и Haval H9.

Однако сенсации не получилось: выяснилось, что автомобили обклеили пленкой для съемок телепрограммы, в которой зрители «вслепую» знакомились с рамными внедорожниками и выставляли им оценки.

Так что, Ульяновский автозавод, может, и готовит обновления для Патриота, но по-прежнему не прибегает к длительным ездовым испытаниям на дорогах общего пользования, как это делают другие автопроизводители.

УАЗ возобновил работы над кроссовером с несущим кузовом. Машина должна появиться примерно в 2022 году.

Накануне в Сети появились фотографии новых версий автомобилей, которые должны прийти на смену классической уазовской «буханке».

Фото: Иван Жарский/«Российская газета»