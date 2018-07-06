Загадочный УАЗ Патриот в камуфляже. Испытания новой модели?

В Сети разошлись фотографии закамуфлированного УАЗа Патриота в сопровождении внедорожников других моделей. Мы раскрыли его тайну.

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

УАЗ > Patriot

Общественность сразу же решила, что Ульяновский автозавод тестирует обновленный Патриот, который должен получить двигатель ЗМЗ-Про мощностью 149 л.с. и автоматическую коробку передач ZF.

Кроме того, уже известно, что УАЗ хочет сделать переднюю подвеску своей флагманской модели независимой.

Мало того, на фотографиях, которые в «Российскую газету» прислал один из читателей, закамуфлированный УАЗ Патриот движется в сопровождении еще двух внедорожников, также обклеенных пленкой. В них удалось опознать Foton Sauvanna и Haval H9.

Однако сенсации не получилось: выяснилось, что автомобили обклеили пленкой для съемок телепрограммы, в которой зрители «вслепую» знакомились с рамными внедорожниками и выставляли им оценки.

Так что, Ульяновский автозавод, может, и готовит обновления для Патриота, но по-прежнему не прибегает к длительным ездовым испытаниям на дорогах общего пользования, как это делают другие автопроизводители.

Загадочный УАЗ Патриот в камуфляже. Испытания новой модели?

Фото: Иван Жарский/«Российская газета»

Загадочный УАЗ Патриот в камуфляже. Испытания новой модели?
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Отзывы о УАЗ Patriot (14)

УАЗ 2014 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Проходимость, вместимость, конструкция и мн.др.

Недостатки:

Нет существенных. Не нравится склонность производителя к "опаркечиванию", но я не против "прогресса".

Комментарий:

УАЗ для тех кто не хочет ездить на умных гаджетах с колесами и действительно любит управлять "железной"машиной, короче: самый настоящий "аналоговый" автомобиль, каких всё меньше и меньше. Ругают УАЗ в основном те, кто его не эксплуатировал никогда или те кто покупал его не пон...

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