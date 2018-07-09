Военный разбил голову мужчине и его матери за криво припаркованный автомобиль

Две семьи вступили в конфликт вечером 6 июля в Железногорске (Красноярский край). Жестокая бойня происходила на глазах у маленькой девочки…

Во дворе жилого дома молодой человек и его 55-летняя мама вели беседу в неаккуратно припаркованном кроссовере Hyundai Santa Fe. Мимо проезжал черный Lexus GX, из которого вышел мужчина в военной форме, женщина с ребенком и кошкой (сидела на руках). Взрослые члены ехавшей в Лексусе семьи стали высказывать претензии сидящим в Hyundai в связи с тем, что машина припаркована криво и мешает другим проехать. Словесная перебранка быстро переросла в силовой конфликт, в котором доминировал мужчина в военной форме. Сначала он бил дверью машины по голове и ногам сидящей за рулем Hyundai женщины, а затем мастерски поставленным ударом разбил висок пытавшегося защитить ее сына. Обороняясь, женщина кинула в нападавшего чашки от термоса, одна из них попала в жену военного и рассекла ей бровь, после чего военный пришел в бешенство и начал избивать сначала сына потерпевшей (нанес порядка 15 ударов), а затем вырубил и пенсионерку, которая дралась с женой военного. Вся эта постыдная бойня происходила на глазах маленькой плачущей девочки и была снята видеорегистратором из машины очевидца.

Имеется также и другая видеозапись, снятая на мобильный телефон сверху жильцами дома.

По версии сына пенсионерки, которую он изложил в группе «ЧП Красноярск» социальной сети ВКонтакте, он и его мать осознали силовое превосходство военного и попытались спастись от него в машине, заперли двери и вызвали полицию. Военный попытался выбить стекла, а затем куда-то ушел, переоделся в гражданскую форму, вернулся и стал угрожать обитателям Hyundai убийством. Прибывшие на место происшествия полицейские разговаривали с военным приветливо, встали на его сторону и попытались изъять видеорегистратор с записью конфликта. В качестве пострадавшей они рассматривали исключительно жену военного, тогда как у мужчины из Hyundai медики впоследствии диагностировали сотрясение мозга, а у его матери обнаружили трещину в черепе.

Мать с сыном, конечно, написали заявление в полицию, но, учитывая поведение сотрудников, приехавших на вызов, не верят, что закон их защитит, и потому решили предать эту историю максимальной огласке. В правоохранительных органах разборку в Железногорске пока никак официально не прокомментировали.

С другими материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь.

Фото: depositphotos.com

Видео: YouTube