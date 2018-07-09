Еще один дизельгейт? Nissan признался во вранье

В японской компании признались в подделке данных об уровне выбросов выхлопных газов и занижении расхода топлива автомобилей, произведенных для внутреннего рынка. Очередной скандал затронул 19 моделей.

В компании Nissan обнаружили, что пробы выбросов, а также расход топлива на произведенных автомобилях при контрольных проверках транспортных средств на большинстве заводов в Японии не соответствовали заявленным. Фальсификация выявлена почти в 1,2 тыс. проб из 2,2 тысячи. Проверку проводили на шести заводах, подделку данных обнаружили на пяти из них. Заниженные данные о выбросе выхлопных газов были выявлены в том числе на самой продаваемой модели Nissan в Японии — компактвэне Note, а также кроссовере Juke. Данные выбросов на скорости и при продолжительном движении не соответствовали тем, что были получены в лабораторных условиях, то есть оборудование не было откалибровано должным образом, пишет autonews.com.

Операционный директор Ниссана Ясухиро Ямаучи признался журналистам, что нынешняя проблема очень серьезная для компании. Он добавил, что расследование этого вопроса займет месяц или даже больше. Согласно имеющейся в настоящее время информации, инциденты с несанкционированным вмешательством относятся к 2013 году и затрагивают работу лишь десяти сотрудников, хотя Ямаучи отмечает, что после более детальной проверки проблема может оказаться серьезнее.

По заверениям представителей Ниссана, это не касается транспортных средств, экспортируемых за границу, «корректировались» данные только автомобилей, предназначенных для внутреннего пользования. Тем не менее после этого заявления цена акций концерна рухнула на 5%, это худший показатель компании за более чем годовой период.

Это второй скандал, связанный с японской маркой, первый случился в октябре прошлого года, когда выяснилось, что в течение длительного периода неквалифицированные инспекторы осуществляли финишную проверку автомобилей, продаваемых на внутреннем рынке, что вызвало отзыв для перепроверки порядка 1,2 млн автомобилей. Занижение выбросов как раз и было обнаружено в ходе отзывной кампании, связанной с проверкой работы этих «специалистов».



работы этих «специалистов». Kobe Steel, мировой поставщик деталей для производителей автомобилей, самолетов и поездов, в прошлом году призналась о поставке продуктов с фальсифицированными спецификациями примерно 500 клиентам, в том числе и глобальным компаниям.

В декабре прошлого года Subaru заподозрили в занижении показателей расхода топлива на некоторых моделях.

Фото: Depositphotos