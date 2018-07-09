В Москве открылось движение по двум эстакадам Северо-Западной хорды

Мэр столицы Сергей Собянин объявил о завершении формирования улично-дорожной сети Северо-Западной хорды и лично открыл движение по двум эстакадам в районе Можайского и Рублевского шоссе.

Северо-Западная хорда связала 10 районов Москвы и включает в себя 26 искусственных сооружений, в том числе неслыханный по сложности Алабяно-Балтийский тоннель и уникальный винчестерный тоннель на улице Народного Ополчения. О том, каких ужасов натерпелись за годы стройки жители связанных хордой районов, на торжественной церемонии, разумеется, никто не вспоминал. Хорду не раз критиковали эксперты в области градостроения, но ее все же построили.

Сегодня Мэр Собянин открыл 1,4-километровую эстакаду через железнодорожные пути Смоленского направления МЖД, которая имеет съезды на улицы Боженко, Горбунова и Толбухина.

Вторая эстакада имеет длину всего 80 метров и соединяет улицу Крылатские Холмы со 2-й Крылатской улицей. На прошлой неделе недалеко от этой эстакады Сергей Собянин открыл движение по реконструированному (расширенному в два раза) Крылатскому мосту, который также является частью Северо-Западной хорды.

  • В конце июня стало известно о том, что на северо-западе Москвы, рядом с хордой, скоро появится новая дорога, соединяющая Карамышевскую набережную с улицей Саляма Адиля.
  • Осенью прошлого года власти Москвы сообщили, что на северо-западе города рядом со станциями метро «Полежаевская» и «Хорошевская» появится крупный транспортно-пересадочный узел с перехватывающей парковкой, а прилегающие улицы будут расширены.

В Москве открылось движение по двум эстакадам Северо-Западной хорды

Фото: stroi.mos.ru

В Москве открылось движение по двум эстакадам Северо-Западной хорды
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