Джорджа Клуни увезли на скорой после ДТП на скутере

Инцидент произошел сегодня утром на итальянском острове Сардиния. В настоящее время здоровью знаменитого голливудского актера ничего не угрожает.

57-летний Джордж Клуни приехал на Сардинию ради съемок сериала по роману Джозефа Хеллера «Уловка-22», а его действие, как известно, происходит на авиабазе ВВС США в Тирренском море.

По пути на съемочную площадку Клуни, управляя скутером Yamaha, столкнулся с универсалом Mercedes-Benz E-класса. Скорая доставила актера в больницу города Ольбия, где врачи диагностировали у него легкую травму таза и ушибы на руке и ноге, сообщает итальянская газета La Nuova Sardegna.

После осмотра врачи отпустили Клуни к месту его жительства на Сардинии под присмотром жены Амаль Клуни и личного врача. Предполагается, что актеру потребуется двадцать дней на выздоровление, что, возможно, отразится на графике съемок сериала, премьера которого уже переносилась. Из звезд первой величины в нем также снимается Хью Лори, прославившийся в России благодаря сериалу «Доктор Хаус». Джорджа Клуни знают и любят в нашей стране гораздо дольше благодаря другому медицинскому сериалу — «Скорая помощь».

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Фото: Zuma/ТАСС