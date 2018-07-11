Renault рассказала об обновленных Logan и Sandero. Цены уже известны

Пока дилеры французской компании только принимают заказы, начало продаж запланировано на конец этого месяца. Цены стартуют от 544 000 рублей.

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В седане и хэтчбеке освежили экстерьер — появились новые фары с двойными сегментами и светодиодные C-образные дневные ходовые огни, обновлен бампер, у Logan и Sandero теперь черная радиаторная решетка с хромированными вставками, хромом отделаны и ободки накладок на противотуманные фары.

В салоне автомобилей новое более приятное на ощупь рулевое колесо с улучшенной эргономикой. На задней центральной консоли увеличен диаметр подстаканника до 75 мм, а его глубина — до 70 мм. У пассажиров заднего ряда теперь есть розетка 12 В.

Появилась дистанционная система открытия лючка бензобака из салона. Для этого водителю достаточно потянуть за рычаг, расположенный рядом с сиденьем. Замка на пробке заливной горловины больше не будет. Подрулевой переключатель указателей поворота теперь имеет функцию троекратного включения при легком касании, что очень удобно при маневрировании в городе. На приборной панели теперь есть индикатор температуры двигателя, можно следить за его прогревом.

Автомобили получили новый цвет кузова — коричневый — и 15-дюймовые легкосплавные диски нового дизайна.

В линейке двигателей изменений не произошло — Логан и Сандеро оснащаются теми же моторами 1,6 л, мощностью 82 л.с., 102 л.с. и 113 л.с. Коробок передач две — пятиступенчатая механическая и четырехступенчатая автоматическая.

В версиях Drive и Style автомобиль оснащается специально разработанной для России системой дистанционного запуска двигателя Start.

Логан предложат в четырех комплектациях: Access, Life, Drive и Style. За базовую версию попросят 544 000 рублей (1,6 л, 82 л.с., МКП5), автомобиль в «топе» с мотором 1,6 л, мощностью 102 л.с., и автоматом обойдется в 802 990 рублей.

У Сандеро комплектаций три — Access, Life и Drive. Начальная цена — 544 000 рублей, за самый дорогой автомобиль попросят 779 990 рублей.

Тем временем готовится новое поколение этих автомобилей, которое обещают представить через два года. Некоторые подробности уже известны.

В августе в Москве состоится мировая премьера нового кроссовера Рено, разработанного специально для России. Пока есть только тизеры модели.



Фото: Renault