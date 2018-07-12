ГИБДД: скидка на штрафы работает! Все хотят платить меньше

Госавтоинспекция отчиталась о количестве выписанных за первое полугодие штрафов.

В ГИБДД России по-прежнему уверены, что предоставленная 2,5 года назад возможность оплачивать некоторые штрафы за нарушения ПДД с 50-процентной скидкой позволила повысить собираемость штрафов.

Всего в первом полугодии 2018 г. было вынесено 55,2 миллиона постановлений о штрафах, из них подавляющая часть (54,1 миллиона) могли быть оплачены со скидкой. Из данного числа всего было оплачено 36,8 млн постановлений о штрафах, из них со скидкой — 31,9 миллиона или 87% от общего числа оплаченных штрафов.

В ГИБДД говорят, что возможность оплатить штраф со скидкой заставила водителей следить за выписанными им штрафами. Так, только за первое полугодие этого года через сайт Госавтоинспекции наличие штрафов проверили 173,5 миллиона раз, что почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сегодня проверить наличие штрафов можно не только на официальном сайте ГИБДД, но и на портале госуслуг, а жители московского региона — на специальном сайте «Автокод». Причем на последних двух можно еще и подписаться на уведомления о выписанных штрафах.

С 2019 года средства, полученные регионами от штрафов за нарушения ПДД, можно будет направлять только на ремонт и строительство дорог.

С ГИБДД не согласны со Счетной палатой, аудиторы которой в прошлом году заявили, что 50-процентная скидка не повысила собираемость штрафов.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС