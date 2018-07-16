УАЗ не будет делать новый Патриот. Но есть и хорошие новости

В конце прошлой недели начала поступать противоречивая информация о втором поколении российского внедорожника, да и вообще о его судьбе. «За рулем» во всем разобрался.

В конце прошлой недели в ряде СМИ появилась информация о том, что Ульяновский автозавод заморозил разработку второго поколения внедорожника Патриот. Изначально предполагалась, что новая машина получит полностью новый кузов, современные активные системы безопасности, новые моторы, но сохранит рамную конструкцию.

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Как сообщил источник «За рулем» на предприятии, УАЗ действительно приостановил работы по созданию нового Патриота, так как владельцы завода не видят смысла в финансировании такого проекта и делают ставку на кроссовер с несущим кузовом, работы над созданием которого были недавно возобновлены.

Но УАЗ не отказался от глубокой модернизации нынешнего поколения Патриота. Фактически, речь идет о полном изменении конструкции автомобиля, который получит независимую переднюю подвеску, пружины в задней, современное рулевое управление с рейкой, автоматическую коробку передач и двигатель ЗМЗ-Pro от коммерческого грузовичка Профи.

И это будет действительно модернизированный УАЗ Патриот, а не машина с обновлениями нового модельного года, как это происходило с данной моделью в последние несколько лет, когда завод добавлял новые опции или мелкие изменения.

Вероятнее всего, глубоко модернизированный УАЗ Патриот будет представлен в следующем году, но не факт, что его продажи начнутся раньше 2020 года.

В июне Ульяновский автозавод поднял цены практически на все свои модели.

Пока же УАЗ штампует спецверсии Патриота: в этом году появились «Футбольная» и «Экспедиционная».

Фото: УАЗ