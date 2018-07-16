Столичная полиция взялась за проверки АЗС. Им тоже недоливают!

После резонансного мониторинга недолива топлива, проведенного Федерацией автовладельцев России, проверить АЗС решили в МВД.

В московской полиции не стали дожидаться совместной проверки качества топлива и его недолива, которые летом планируют провести Росстандарт и Роскачество, и сделали контрольные закупки топлива на московских АЗС. Всего было произведено более 400 закупок, в ходе проверок выявлено 60 нарушений.

В Российском топливном союзе согласились с проверками МВД, назвав их «более объективными», нежели проведенные Федераций автовладельцев России (ФАР).

По мнению исполнительного директора союза Георгия Сергиенко, ФАР проверила в 10 раз меньше АЗС, чем полиция, но «сделала какие-то далеко идущие выводы». Впрочем, напомним, что Федерация проверила АЗС в 13 регионах и выявила недолив на 76% из них.

Признают недолив топлива и в Независимом топливном союзе, но там говорят о том, что ФАР сильно завысила масштабы этой проблемы из-за невнятной методики проверки. Сейчас союз рассматривает возможность судебного разбирательства с ФАР, обвиняя Федерацию в клевете.

В Российском топливном союзе продолжают находить и новые оправдания недолива топлива. По мнению Сергиенко, которого цитирует «КоммерсантЪ», объем топлива меняется в зависимости от температуры и недолив возникает на стыке передачи топлива от продавца покупателю. Поэтому АЗС и закрывают недостачу топлива за счет автовладельцев.

Эксперты говорят, что недолив на АЗС носит системный и масштабный характер и в среднем этот показатель составляет 10%. Решить проблему может внедрение современных технологий, например, фискальных заправочных пистолетов, которые в режиме онлайн передают данные в налоговые службы. Однако собственники АЗС не заинтересованы в таких технологиях, так как зарабатывают на недоливе миллиарды рублей.

Экспертов удивило заявление о «пропаже» топлива из-за температуры и других его физических особенностей. Чаще всего недолив возникает из-за злого умысла и перенастройки как самих топливно-раздаточных колонок, так и программного обеспечения контрольно-кассового оборудования.

В прошлом году ФСБ обнаружила, что на десятках АЗС в России использовалось вредоносное ПО, позволяющее слить бензин в обход контрольного и кассового оборудования.

В США хакеры дистанционно взломали АЗС, сделав отпуск топлива бесплатным.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС