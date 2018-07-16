Седан Lada Vesta получил новую комплектацию

АВТОВАЗ продолжает расширять список доступного оборудования для своей флагманской модели. На этот раз для комплектации Luxe стал доступен пакет опций Prestige.

LADA Vesta
LADA Vesta

LADA > Vesta

Теперь и трехобъемная Веста сможет похвастать опциями, доступными в кросс-версиях Lada Vesta Cross и Lada Vesta Cross SW. Пакет Prestige, доступный исключительно для самой дорогой комплектации Luxe, содержит оборудование из пакета Multimedia и еще пять дополнительных элементов.

Помимо всего прочего он включает в себя задний подлокотник с подстаканниками, подогрев задних сидений, USB-розетку для подзарядки гаджетов в центральном подлокотнике, а также тонировку задних стекол. Также в новый пакет опций входит атмосферная светодиодная подсветка в ногах передних пассажиров, на центральной консоли и дверных картах.

Новую топовую версию оснастили мультимедийной системой с 7-дюймовым экраном, навигацией и камерой заднего вида, доступными в пакете Multimedia.

Lada Vesta с пакетом опций Prestige обойдется минимум в 746 900 руб. (1,6-литровый двигатель мощностью 106 л.с. и механическая коробка передач), это на 11 тыс. руб. дороже «просто» версии Luxe. Самый же дорогой вариант с 1,8-литровым двигателем (122 л.с.) и роботом АМТ5 стоит 806 900 руб. — это на 18 тыс. руб. больше, чем цена комплектации Luxe с пакетом Multimedia с таким же силовым агрегатом и трансмиссией. Самой дорогой по-прежнему остается мелкосерийная версия Exclusive, которая стоит минимум 814 400 руб.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Vesta (15)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

На фиг она нужна, с такими ценами на бензин, народ будет ждать от Автотаза машин с обьемом 1.2–1.4 литра до 100 л.с., с расходом горючки город 6–8 л, трасса 4,5–5,5л! Эти жрущие по 10–11 литров тачки , это уже прошлое, жалко , что Автотаз это еще не сообразил.

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