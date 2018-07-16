Седан Lada Vesta получил новую комплектацию

АВТОВАЗ продолжает расширять список доступного оборудования для своей флагманской модели. На этот раз для комплектации Luxe стал доступен пакет опций Prestige.

Теперь и трехобъемная Веста сможет похвастать опциями, доступными в кросс-версиях Lada Vesta Cross и Lada Vesta Cross SW. Пакет Prestige, доступный исключительно для самой дорогой комплектации Luxe, содержит оборудование из пакета Multimedia и еще пять дополнительных элементов.

Помимо всего прочего он включает в себя задний подлокотник с подстаканниками, подогрев задних сидений, USB-розетку для подзарядки гаджетов в центральном подлокотнике, а также тонировку задних стекол. Также в новый пакет опций входит атмосферная светодиодная подсветка в ногах передних пассажиров, на центральной консоли и дверных картах.

Новую топовую версию оснастили мультимедийной системой с 7-дюймовым экраном, навигацией и камерой заднего вида, доступными в пакете Multimedia.

Lada Vesta с пакетом опций Prestige обойдется минимум в 746 900 руб. (1,6-литровый двигатель мощностью 106 л.с. и механическая коробка передач), это на 11 тыс. руб. дороже «просто» версии Luxe. Самый же дорогой вариант с 1,8-литровым двигателем (122 л.с.) и роботом АМТ5 стоит 806 900 руб. — это на 18 тыс. руб. больше, чем цена комплектации Luxe с пакетом Multimedia с таким же силовым агрегатом и трансмиссией. Самой дорогой по-прежнему остается мелкосерийная версия Exclusive, которая стоит минимум 814 400 руб.

Фото: АВТОВАЗ