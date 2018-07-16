BMW рассказала о новом X5 для России. Цены известны

Российское отделение компании раскрыло цены и комплектации кроссовера нового поколения.

BMW X5

Кроссовер BMW X5 принято считать основоположником сегмента премиальных SUV, а у нас машина и вовсе имеет культовый статус. На старте продаж кроссовер нового поколения будет доступен в четырех версиях: X5 xDrive30d, X5 xDrive40i, X5 xDrive50i и X5 M50d. Все версии полноприводные и оснащаются исключительно 8-ступенчатым автоматом.

BMW X5

В стандартное оснащение нового поколения BMW X5 входит подвеска Dynamic Damper Control с регулируемой жесткостью амортизаторов, а за доплату доступа адаптивная подвеска М Professional с активным рулевым управлением, системой подавления кренов, дифференциалом M Sport, а также пневмоподвеска всех колес, позволяющая менять клиренс. Фары на всех версиях светодиодные, а за доплату доступна система автоматического переключения света фар с дальнего на ближний.

BMW X5

В базовое оснащение входят ABS, система стабилизации, система помощи при троганье на подъеме, активный круиз-контроль, парктроники спереди и сзади. За доплату можно заказать камеру заднего вида и ассистент парковки и движения задним ходом, систему ночного видения с функцией распознавания пешеходов.

На новом поколении Х5 впервые появилась полностью виртуальная приборная панель, которая из-за своей конфигурации уже вызвала бурю негодования со стороны фанатов марки. Для российских версий она также входит в базовое оснащение всех версий.

BMW X5

Интерьер отделан кожей Vernasca с перфорацией, спереди установлены спортивные сиденья с электрорегулировками, а водительское имеет еще и память для нескольких положений. Также в стандартное оснащение входит 2-зонный климат-контроль.

Все версии кроме X5 M50d оснащаются 19-дюймовыми легкосплавными колесами, а для топового варианта предусмотрены 21-дюймовые колеса с разноразмерными шинами спереди и сзади.

В числе опций: панорамная крыша, амбиентная подсветка салона, стеклянный селектор режимов автомата, подстаканники с функцией охдаждения и подогрева. На старте продаж в опциональном оснащении будет доступна аудиосистема Harman Kardon Surround Sound, а позднее к ней добавится более дорогая Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound и развлекательная система для задних пассажиров с 10,2-дюймовым сенсорным экраном.

BMW X5

Российские дилеры уже начали прием заказов на кроссовер, но первые «живые» автомобили в нашей стране появятся 24 ноября этого года.

Цены на новое поколение BMW X5:

Модель Цена, руб. BMW X5 xDrive30d (249 л.с.) 4 590 000 BMW X5 xDrive40i (340 л.с.) 4 760 000 BMW X5 xDrive50i (462 л.с.) 5 440 000 BMW X5 M50d (400 л.с.) 5 590 000

Сейчас Х5 — флагман линейки кроссоверов BMW, но вскоре эту роль возьмет на себя более крупная модель Х7, тестовая сборка которой на американском заводе в Спартанберге началась еще в прошлом году. Здесь же будут делать и новый BMW X5.

В июле в России стартуют продажи среднеразмерного купеобразного кроссовера BMW X4 нового поколения, цены уже известны.

В феврале фирма BMW определилась с местом строительства своего завода в России.

Фото: BMW