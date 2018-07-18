Дорога проглотила «уазик». И это не фильм ужасов!

Инцидент произошел 16 июля в городе Людиново Калужской области. В результате вопиющей халатности коммунальщиков под землю ушел внедорожник УАЗ.

В России такое происходит сплошь и рядом, под землю уходят целые КАМАЗы. Однако обычно провал грунта происходит вследствие какого-либо ЧП, прорыва трубы или размытия основания дорожного полотна грунтовыми водами после сильного ливня. На улице же 3 Интернационала в Людиново ничего такого не было. Местные жители уже месяц борются с опасной расщелиной вдоль дороги, которая образовалась вследствие нарушения правил проведения работ по прокладке водопровода подрядчиком ООО «Факел+».

Ездить рядом с провалом очень опасно, и граждане писали обращения — в городскую администрацию, в прокуратуру. Получали отписки в духе «подрядчик обязан все исправить и провал засыпать». Этого, однако, не произошло, и вот, после сильного ливня, когда яму залило водой, водитель УАЗа, который, видимо, считал, что ему море по колено и глубина там небольшая, в эту яму рухнул. Машина ушла в нее боком, погрузившись по меньшей мере на три четверти корпуса. О пострадавших на данный момент сведений нет. Хочется верить, что после этого инцидента провал, наконец-то, заделают, а подрядчика накажут по всей строгости закона.

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Фото: vk.com/luspeak