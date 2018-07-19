Хочешь машину как у Джеймса Бонда? Собери ее сам!

Компания Lego выпустила конструктор, посвященный легендарному Aston Martin DB5 Джеймса Бонда из фильма «Голдфингер».

Набор, состоящий из 1290 деталей, входит в серию Creator Expert, то есть его сборка требует особых навыков. Но получившийся результат должен обрадовать поклонников не только конструкторов Lego, но и бондианы.

У машины открываются капот (под которым спрятан рядный двигатель) и крышка багажника. В салоне установлены детализированная приборная панель, дисплей системы слежения и телефон. Кроме того, сборная модель получила полный набор шпионских гаджетов.

В арсенале у сборной копии поворотные регистрационные знаки, пуленепробиваемый щит сзади, пулеметы в передних крыльях, а также ножи, разрезающие покрышки. Изюминкой же является функционирующее кресло-катапульта.

Пока заказать набор Lego James Bond Aston Martin DB5 можно только в Великобритании. Стоимость конструктора составляет 129,99 фунтов стерлингов или около 10 900 рублей.

Фото: Lego

Видео: Youtube