Автохам осужден за наезд на велосипедиста на тротуаре

18 мая этого года в Екатеринбурге водитель черного BMW X5 выехал на тротуар и намеренно сбил на нем велосипедиста. На этой неделе суд вынес хулигану приговор.

«За рулем» уже рассказывал об этой истории. Напомним, что конфликт произошел в Екатеринбурге на улице Халтурина. Водитель BMW X5 выехал на тротуар, чтобы объехать пробку, и уперся в молодого велосипедиста, который не хотел уступать ему дорогу. После словесной перепалки автомобилист просто проехал по велосипеду, а пассажир кроссовера вдобавок огрел юношу бейсбольной битой. В итоге молодой человек получил травмы, а велосипед — повреждения.

В мае мы предположили, что агрессивному водителю BMW удастся уйти от наказания, но ошиблись: автохама нашли и привлекли к уголовной ответственности по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Как сообщает агентство РИА Новости, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил его к обязательным работам на срок 360 часов. Кроме того, осужденный выплатил пострадавшему 6,4 тысячи рублей за ремонт велосипеда.

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Фото: e1.ru

Видео: YouTube