Камеры научили «штрафовать» за новое нарушение ПДД

Москва отчиталась о готовности в автоматическом режиме фиксировать езду без ОСАГО. Эксперимент планируется начать осенью.

В столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) не видят никаких проблем для фиксации автомобилей без действующих полисов «автогражданки» и отрапортовали о том, что технически полностью готовы к нововведению.

«Система фотовидеофиксации в Москве универсальна, она обрабатывает огромное количество данных. Дополнительной нагрузки мы не боимся. Технически система полностью готова», — заявили агентству «Москва» в столичном ЦОДД.

Москва станет первым регионом, где будет проводиться эксперимент по автоматической фиксации нарушителей, которые ездят без полисов ОСАГО. Начнется он 1 сентября этого года.

Изначально, обучить камеры выявлять это нарушение ПДД планировалось еще в 2015 году. Но тогда из-за огромного количества ошибок в базах страховщиков нововведение отложили. Для того, чтобы камеры научились фиксировать новое нарушение, Российский союз автостраховщиков (РСА) обеспечил ГИБДД и ЦОДД доступ к своей базе данных. После Москвы запустить эксперимент по фиксации камерами езды без ОСАГО планируется в Татарстане.

Любопытно, что до сих пор неизвестно, будет ли ЦОДД сразу рассылать постановления о штрафах (800 руб.) или же вначале это будут предупреждения без наложения штрафных санкций. В ГИБДД настаивают на том, чтобы штрафовать водителей сразу же после старта эксперимента, в РСА же просят на первых порах не штрафовать водителей для того, чтобы отладить механизм взаимодействия и выявить все возможные ошибки, которые могут возникнуть в процессе запуска системы.

Некоторые депутаты Госдумы просят отложить внедрение новых комплексов, так как во многих регионах сохраняется недоступность «автогражданки».

В будущем камеры научат штрафовать и за отсутствующий обязательный техосмотр.

Фото: ТАСС