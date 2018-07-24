Renault готовит российский завод к выпуску нового кроссовера

Московский завод остановит производство автомобилей на месяц. За это время на предприятии будут проводиться работы по подготовке к запуску в производство купе-кроссовера С-класса.

Renault

Корпоративный отпуск на предприятии продлится с 30 июля по 26 августа. Однако отдыхать будут не все: во время простоя на заводе продолжится подготовка к запуску в производство нового кроссовера, прототип которого будет представлен на Московском международном автосалоне в конце августа.

Так, в цехе окраски планируется заменить несколько роботов, связано это с тем, что новая модель будет немного крупнее Renault Duster/Nissan Terrano и Renault Kaptur. Коснется обновление и других участков.

Готовиться к запуску новой модели стали еще весной, когда на заводе и началась масштабная модернизация производства. В самой компании уклончиво объясняют ее «увеличением роботизации». С мая предприятие перешло на режим «особой конфиденциальности»: были прекращены экскурсии по сборочным цехам, прекращен допуск на завод журналистов. Линия, на которой собирали седаны Renault Megane и Fluence, ликвидирована. Установлено 46 новых роботов, отвечающих за сварку передней части кузовов.

На автосалоне Renault представит предсерийный экземпляр новой модели, которая специально разработана для России, Китая, Бразилии и Южной Кореи. Наша страна станет первой, где начнется производство новинки, имя которой пока неизвестно. В продажу машина должна поступить уже в следующем году.

Пока Renault опубликовала лишь тизер будущего кроссовера, но в Сети уже появились его шпионские снимки.

Также на Московском автосалоне должен состояться дебют кросс-версии седана Renault Logan.

Фото: Renault