Женщина застукала мужа с любовницей в машине. Пострадала Audi

Семейная драма разыгралась на улицах китайского города Нанкин. Женщина, увидевшая мужа с любовницей, набросилась на его машину.

Вот что бывает, когда начинаешь одни отношения, не завершив другие. Состоятельный китайский мужчина попал в переплет средь бела дня, когда ехал на Audi A8 с любовницей и случайно встретил по дороге жену. Возмущенная супруга запрыгнула на машину, желая покарать изменника и молодую вертихвостку, но мужчина заблокировал двери. Некоторое время он ехал по улице с женой на капоте — женщина вооружилась какой-то палкой и колошматила ею по лобовому стеклу, требуя, чтобы муж вышел из машины. В конце концов, он так и сделал, так как жена уже пробила палкой дыру в стекле. Началась перебранка, в ходе которой обиженная жена высказала мужу-изменнику все, что она о нем думает:

«Вчера ты говорил, что купишь мне дом, а сегодня я вижу тебя с любовницей!» — цитирует слова женщины газета Daily Mail.

Обманутая супруга хотела проникнуть в машину, чтобы поколотить сидящую в ней испуганную девушку, но в семейный конфликт вовремя вмешалась полиция и забрала всех троих в участок.

На прошлой неделе в Ростове-на-Дону женщина разрисовала обидными надписями и картинками автомобиль ушедшего от нее мужчины.

С другими материалами рубрики «Курьезы» можно ознакомиться здесь.

Фото, видео: YouTube