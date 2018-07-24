ГИБДД наказала жителя Тюмени за поездку по городу в ванне

Наказали, разумеется, водителя кроссовера Porsche Cayenne, который вез за собой ванну с водой. А прославился в интернете купавшийся на ходу в этой ванне мужчина — Эдуард Филиппов.

«За рулем» рассказывал об этом банном перформансе на дороге вчера, но теперь в Сети опубликовано видео, записанное авторами.

Заезд проходил 22 июля в центре Тюмени и длился около часа. Он порадовал изнуренных жарой горожан и совершенно не заинтересовал сотрудников ГИБДД. Реакция последовала лишь постфактум, когда о перформансе написали СМИ. Как и предполагал «За рулем», водителю машины выписали 1000 рублей штрафа по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ «Перевозка людей вне кабины автомобиля на грузовом прицепе».

Пресс-служба тюменской Госавтоинспекции сообщила, что помимо штрафа мужчинам разъяснили, что «своими действиями они не только нарушили ПДД, но и подвергли реальной опасности себя и окружающих». Сами участники банного заезда утверждают, что никакого злого умысла в их акции не было — они просто хотели развлечься в жаркую погоду, порадовать себя и окружающих.

Эдуард Филиппов

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Фото: vk.com/multimilliarder777

Видео: YouTube