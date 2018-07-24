FAW назвал российские цены на обновленный кроссовер Besturn X80

Китайская компания анонсировала старт продаж своего флагмана на российском рынке и рассказала о том, в каких версиях он будет продаваться.

Кроссовер FAW Besturn X80 вышел на российский рынок в прошлом году, хотя саму машину показали в России еще в 2014-м на Московском международном автосалоне. Причем, когда машину получили российские дилеры, в Китае уже вовсю торговали рестайлинговым вариантом. Теперь он добрался и до нашего рынка.

По технической части изменений не произошло: Besturn X80 оснащается адаптированным под топливо Аи-92 2-литровым бензиновым мотором мощностью 142 л.с. Машина исключительно переднеприводная. Рестайлинговую версию проще всего узнать по узким головным фарам и иной радиаторной решетке, которая получила трапециевидную форму, сохранив три горизонтальных плашки.

На российском рынке машина была представлена в единственной комплектации Comfort с автоматом за 1 149 000 рублей. Обновленный же вариант получил «облегченную» от опций версию Basic и более дорогую Luxury, которая доступна как с механической коробкой передач, так и с 6-ступенчатым автоматом Aisin.

Комплектация Basic включает в себя две подушки безопасности, ABS, систему стабилизации, светодиодные задние фонари, парктроник, кондиционер, аудиосистему с USB-портом, подогрев передних сидений и электромеханический стояночный тормоз. Обойдется она в 1 099 000 рублей.

Комплектация Luxury дополнительно имеет отделку сидений экокожей, камеру заднего вида, люк с электроприводом, водительское сиденье с электрорегулировками, датчик дождя, круиз-контроль и мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном. С механической коробкой передач такая комплектация оценена в 1 199 000 рублей, а с автоматом — в 1 299 000 рублей. То есть фактически машина подорожала на 100 тысяч рублей.

В этом году FAW намерен привезти в Россию и конкурента Лады XRAY.

Помимо D60 в этом году в России может появиться и обновленный кроссовер FAW Besturn X40.

Фото: FAW