Абсолютно новый BMW X5 всплыл в Москве. Задолго до официальной премьеры!

Широкой общественности новое поколение родоначальника класса спортивных премиальных кроссоверов BMW X5 покажут лишь в ноябре. «За рулем» одним из первых увидел его вживую на крыше Музея современного искусства «Гараж» в Парке Горького и понял, с чем придется иметь дело покупателям.

При первом взгляде на новый «икс-пятый» (перед нами предстал предсерийный экземпляр) в глаза бросаются отделенные от массивной решетки радиатора фары (в базе у X5 они обычные светодиодные, а опционально — адаптивные, с системой управления дальним светом Laserlight). Представители баварской марки пояснили, что таким образом дизайнеры решили сразу две задачи: отдали дань классическим крупным «ноздрям» из прошлого века и отказались от идеи визуального «прилипания» машины к дороге. Первого «бээмвешного» «Икса» стало больше, и скрывать это в компании не намерены. Чтобы не быть голословным: колесная база у новой генерации равна 2975 мм (+42 мм), длина 4922 мм (+36 мм), ширина 2004 мм (+66 мм). В холке прибавка поскромнее — 19 мм (до 1745 мм).

Интересным экстерьерным решением стоит признать линии сгиба на боковой части автомобиля и объемные светодиодные фонари сзади (см. фото), а в качестве опции для топовых версий доступны громадные 22-дюймовые колеса.

Внутри дизайнеры и технари тоже разгулялись на славу. Главное новшество — TFT-дисплей вместо классической приборки со стрелками. Поднимающиеся против часовой графические показания тахометра на нем несколько забавны, но не вызывают отторжения. Главным вопросом для меня было, насколько удачно реализован дисплей, хорошо ли считывается информация, не перекрываются ли его части баранкой. После проведенных за рулем нескольких минут смею заверить, что все в порядке.

Объем багажника, как ни странно, уменьшился на 5 л и теперь составляет 645 л. Зато нижняя из двух створок его дверей с электроприводом. В качестве опции с декабря будет доступен к заказу третий ряд сидений. К слову, тогда же немцы предложат акустику Bowers&Wilkins и развлекательную систему для задних пассажиров с 10,2-дюймовыми сенсорными дисплеями.

Впрочем, «баварец» не был бы самим собой, если пытался бы угодить вам лишь своим костюмчиком. Технари из Мюнхена основательно поколдовали над кроссовером, снабдив его новыми моторами и шасси. Так, в гамме силовых агрегатов прописался бензиновый 462-сильный V8 в версии X5 xDrive50i (ранее — 450 л.с.), а сам флагманский кроссовер впервые для «Иксов» обзавелся пневмоподвеской на обеих осях (в базе — система динамической регулировки жесткости амортизаторов Dynamic Damper Control) и интегральным активным рулем.

Нижняя из двух створок двери багажника теперь открывается электроприводом, по-прежнему выдерживая нагрузку до 250 кг.

На новом BMW X5 впервые предлагается внедорожный пакет xOffroad. Водитель выбирает один из четырех режимов движения на свое усмотрение. При этом электроника изменит высоту клиренса, настройки работы автоматической трансмиссии и системы полного привода xDrive, отклики на нажатие педали газа и чувствительность системы DSC.

В России автомобиль поступит в продажу 24 ноября по цене от 4 590 000 рублей. С самого начала будут доступны четыре версии новинки — X5 xDrive30d, X5 xDrive40i, X5 xDrive50i, а также спортивная модель линейки M Performance — X5 M50d. Рекомендованные розничные цены на базовые модификации представлены в таблице ниже. Нынешнее поколение кроссовера, практически полностью распроданное (в BMW говорят, что за прошлый год реализовали его по объему, сопоставимому с Audi Q7 и Mercedes-Benz GLE вместе взятыми), предагалось по цене от 4 до 5,52 млн руб.

Цены на новое поколение BMW X5

Модель Цена, руб. BMW X5 xDrive30d (249 л.с.) 4 590 000 BMW X5 xDrive40i (340 л.с.) 4 760 000 BMW X5 xDrive50i (462 л.с.) 5 440 000 BMW X5 M50d (400 л.с.) 5 590 000

Фото: Артур Саруханов и BMW