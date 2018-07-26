Кто платит транспортный налог. Налоговики подсчитали и рассказали

Федеральная антимонопольная служба проанализировала поступления в бюджет от транспортного налога с физических лиц за несколько лет.

Всего в России, по данным ведомства, граждане владеют 38 млн легковушек. То есть на трех совершеннолетних граждан страны приходится один автомобиль. При этом половина автопарка имеет двигатели мощностью менее 100 л.с. Правда, за последние годы их количество снизилось на два миллиона, а доля — на 10%. Такие машины облагаются самым низким транспортным налогом.

Меняя автомобили, российские граждане чаще всего покупают машины с двигателями мощностью от 100 до 150 л.с. Их доля в автопарке выросла на 10%, до 40%, а общее количество таких машин составляет 14 миллионов.

Таким образом, на машины с двигателями мощностью до 150 л.с. приходится 87% всего российского парка легковых автомобилей, коих насчитывается всего 5,1 миллиона (13% автопарка в целом). Основные доходы в бюджет от транспортного налога получены от владельцев более мощных машин: на них пришлось 55% всех выплат, они заплатили 56 млрд руб.

Связано это с прогрессивной шкалой транспортного налога: чем автомобиль мощнее, те больше платит автовладелец. Федеральным законом установлены базовые ставки, которые варьируются от 2,5 руб. до 15 руб. за лошадиную силу. При этом региональные власти могут увеличить ставку, но не более чем в десять раз.

Кроме того, автомобили ценой свыше 3 млн рублей в России отнесены к роскошным (сегодня в списке Минпромторга более тысячи моделей различных автопроизводителей), для них применяются повышающие коэффициенты.

Ранее в Госдуме предложили обложить транспортным налогом и велосипеды.

Депутаты уже не первый год рассматривают возможность отмены транспортного налога для владельцев электромобилей.

Фото: nalog.ru