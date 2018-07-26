ОСАГО: в ЦБ отложили повышение тарифов

В Центробанке перенесли расширение тарифного коридора по техническим причинам.

Анонсированное еще весной расширение тарифного коридора на 20% с 31 августа 2018 года перенесено на осень. В Банке России это объясняют исключительно техническими причинами. Правда, не объясняют, какими, так как проект указания с новыми тарифами был опубликован еще в середине июня этого года.

«Мы немножко, наверное, сдвигаемся по срокам с нормактом по расширению коридора. Хотели его летом зарегистрировать, но, судя по всему, технически просто не успеваем это сделать. Надеемся, начало осени. Это именно техническая сдвижка», — цитирует ТАСС начальника департамента страхового рынка Филиппа Габунию.

При этом он отметил, что параметры, указанные в проекте указания, не изменятся и тариф будет расширен с нынешних 3432–4118 рублей до 2746–4942. В Центробанке расширение тарифного коридора объясняли необходимостью создания конкурентных возможностей для страховых компаний и повышением доступности «автогражданки». Впрочем, в ведомстве сразу заявили, что средняя стоимость полиса вырастет с нынешних 5800 до 7000 рублей. Эксперты говорят, что стоимость полиса вырастет куда сильнее, так как никто из крупных страховщиков не пойдет по нижней границе тарифного коридора.

Расширение тарифного коридора лишь первый шаг на пути к полной либерализации рынка ОСАГО и отказу от государственного регулирования. До конца года ЦБ планирует опубликовать проект изменений сразу двух коэффициентов: бонуса-малуса и стажа и возраста. Первый планируется присваивать водителям каждый год, а если их наберется несколько — рассчитывать стоимость полиса по наименьшему. Вместо существующих пяти категорий коэффициента стаж-возраст ЦБ хочет ввести целых пятьдесят. ОСАГО должно будет подешеветь для водителей в возрасте 24–35 лет, но подорожать для начинающих в возрасте 16–24 года.

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Фото: Донат Сорокин/ТАСС