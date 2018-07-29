«Испортим авто»: новая платная услуга от вандалов

В одном из российских городов началась активная «рекламная кампания» неизвестных лиц, которые предлагают повредить автомобиль за деньги.

Реклама незаконная: через трафарет неизвестные наносят ее краской на асфальт и стены домов, а также расклеивают самодельные объявления. Желающим предлагается за деньги нанести ущерб чужому автомобилю. Стоимость услуги варьируется от 1500 до 3000 руб.

Заказы доморощенные бизнесмены из Липецка принимают через SMS и мессенджеры. В списке услуг: разбить лобовое стекло, проколоть шины, а за доплату и вовсе сжечь автомобиль.

В местных правоохранительных органах говорят, что это, скорее всего, чья-то глупая шутка, но все же напоминают об уголовной ответственности — как исполнителей, так и того, кто будет выступать в качестве заказчика преступления.

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Фото: Depositphotos.com, Караульный/Telegram