Центробанк усложнил покупку электронного ОСАГО

Купить Е-ОСАГО теперь сможет только собственник транспортного средства или водитель, который вписан в полис.

Банк России, являющийся регулятором рынка «автогражданки» в России, решил усложнить процесс приобретения полиса ОСАГО в электронном виде. Ведомство разослало в страховые компании письмо с разъяснениями о том, что покупать Е-ОСАГО могут или собственник транспортного средства, или водитель, который будет вписан в полис.

Центробанк объясняет это возникшей практикой, когда электронный полис оформляет посредник. На сайте компании он вводит недостоверные данные (например, что автомобиль является мотоциклом) для занижения страховой премии. После получения полиса посредник в графическом редакторе вносит изменения и передает его автовладельцу за реальную сумму страховой премии.

При этом в ЦБ отмечают, что если страховая компания не получила премию, соответствующую действующим тарифам, то договор ОСАГО признается недействительным, а в случае аварии покупателю придется самостоятельно нести ответственность перед пострадавшей стороной.

Страховым компаниям советуют отказывать посредникам в заключении договоров «автогражданки» в соответствии со статьей 929 Гражданского кодекса России, в которой говорится о том, что страхователь должен иметь имущественный интерес в заключении договора страхования.

Фото: Depositphotos.com