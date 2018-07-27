Центробанк усложнил покупку электронного ОСАГО

Банк России, являющийся регулятором рынка «автогражданки» в России, решил усложнить процесс приобретения полиса ОСАГО в электронном виде. Ведомство разослало в страховые компании письмо с разъяснениями о том, что покупать Е-ОСАГО могут или собственник транспортного средства, или водитель, который будет вписан в полис.
Центробанк объясняет это возникшей практикой, когда электронный полис оформляет посредник. На сайте компании он вводит недостоверные данные (например, что автомобиль является мотоциклом) для занижения страховой премии. После получения полиса посредник в графическом редакторе вносит изменения и передает его автовладельцу за реальную сумму страховой премии.
При этом в ЦБ отмечают, что если страховая компания не получила премию, соответствующую действующим тарифам, то договор ОСАГО признается недействительным, а в случае аварии покупателю придется самостоятельно нести ответственность перед пострадавшей стороной.
Страховым компаниям советуют отказывать посредникам в заключении договоров «автогражданки» в соответствии со статьей 929 Гражданского кодекса России, в которой говорится о том, что страхователь должен иметь имущественный интерес в заключении договора страхования.
- Ранее в Центробанке заявили о переносе расширения на 20% тарифного коридора ОСАГО.
- По данным страховщиков, почти половина всех договоров «автогражданки» заключается в электронном виде.
Фото: Depositphotos.com
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