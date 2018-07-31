Полицейский на маминой Камри сбил мотоциклиста, а потом засудил его

В спорной аварии в Перми байкер серьезно пострадал и лишился внутреннего органа. Полицейский получил страховую выплату на ремонт машины, но этим не удовлетворился и решил дополнительно наказать мотоциклиста через суд.

Инцидент произошел 23 июля 2016 года в Перми на пересечении Комсомольского проспекта с улицей Краснова. Находившийся не при исполнении сотрудник полиции за рулем белой Тойоты Камри, принадлежащей его матери, совершал правый поворот из среднего ряда и не увидел в зеркало заднего вида движущегося за ним мотоциклиста. Байкер не успел затормозить и влетел в бок легковушки. Аварию зафиксировала видеокамера наружного наблюдения.

Мотоциклист, которого зовут Юрий Михущенко, в результате ДТП получил серьезную травму, долго лечился в больнице и даже лишился одного из внутренних органов. Полицейский получил от страховой байкера 400 тысяч рублей на ремонт Камри, но посчитал, что этих средств ему недостаточно, и подал на Юрия в суд.

Как сообщает информагентство URA.RU, 30 июля Свердловский районный суд Перми встал на сторону истца и обязал мотоциклиста выплатить владельцу автомобиля дополнительно 323 тысячи рублей (в эту сумму входит компенсация затрат на ремонт, расходы на юриста и эксперта, госпошлина).

Пострадавший мотоциклист считает, что сумма (613 тысяч рублей), в которую оценил ремонт Тойоты Камри полицейский, явно завышена.

Юрий с этим решением не согласен, но не удивлен, так как изначально столкнулся с предвзятым к себе отношением. Он не отрицает, что ехал с превышением скорости, а именно 108 км/ч, что было подтверждено экспертизой. Однако затем в материалах дела цифра 108 км/ч загадочным образом превратилась в 180 км/ч, что стало поводом к отказу в возбуждении уголовного дела в отношении полицейского — мол, он в любом случае не успел бы среагировать и предотвратить аварию. Байкер считает, что в ДТП виноват полицейский, или в крайнем случае согласен на обоюдную вину, но пока что крайним в этой истории оказался именно Юрий Михущенко и заплатил за случайную встречу с полицейским на дороге очень большую цену.

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Фото: личная страничка Юрия Михущенко

Видео: YouTube