Гаишники, до смерти избившие посетителя бара, уволены со службы

Шесть инспекторов 5-го батальона 2-го полка ДПС ГИБДД Московской области уволены после драки у бара в Павловском Посаде, в которой смертельную травму получил 34-летний Евгений Толстов. Теперь бывших полицейских ждет суд.

Как ранее рассказывал «За рулем», конфликт между пятью полицейскими и тремя гражданскими произошел в ночь с 20 на 21 июля у заведения Muskat Bar. Один из молодых людей случайно уронил стакан с пивом отдыхавших в баре полицейских, извинился, возместил ущерб, но изрядно поднабравшиеся гаишники этим не удовлетворились и захотели подраться. Евгений Толстов вступился за друга, но силы были неравны, молодой человек от сильного удара упал на землю, где его продолжили избивать полицейские. Евгений получил серьезную травму головы и впал в кому, а 28 июля умер не приходя в сознание.

Сегодня пресс-служба Главного управления МВД РФ по Московской области сообщила, что шестеро полицейских 5-го батальона 2-го полка ДПС Южный уволены со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Почему именно шесть, непонятно, так как до этого везде говорилось, что в драке участвовали пятеро инспекторов. Также в публикации говорится, что к дисциплинарной ответственности в виде неполного служебного соответствия привлечены заместитель командира 2-го полка ДПС Южный и два командира взводов в составе 5-го батальона, а командиру 2-го полка объявлен выговор.

Изначально по факту драки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», однако после смерти Евгения Толстова стало ясно, что дело придется переквалифицировать на более тяжелую статью, но этого пока не произошло.

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Фото: Антон Новодережкин/ТАСС