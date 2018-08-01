Скрылся с места ДТП? Пойдешь по уголовному делу!

Усилить ответственность для скрывшихся с места ДТП законодатели планируют уже в 2019 году, об этом сообщили в МВД России.

Уголовную ответственность для водителей, скрывшихся с места дорожно-транспортного происшествия, повлекшего тяжкие последствия, введут уже в следующем году, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России. Сейчас в отношении водителей, которые в момент ДТП находились в состоянии опьянения и скрылись с места происшествия, невозможно применить меры уголовной ответственности, потому что установить факт употребления алкоголя или наркотиков по прошествии времени невозможно. Этим и пользуются нарушители, сбегая с места, а потом являясь с повинной.

Скорректировать данную норму предложил Конституционный суд. Поэтому подготовлен законопроект, вносящий изменения в части 2, 4 и 6 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), устанавливающие в качестве квалифицирующего признака оставление места ДТП лицом, управляющим транспортным средством и нарушившим правила дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, при условии наступления тяжких последствий. Изменения, согласно рекомендации КС, должны быть приняты федеральным законодателем не позднее 25 апреля 2019 года.

Сейчас законопроект проходит согласования, а позже будет направлен в Госдуму для рассмотрения.

В одной из аварий, произошедших по вине нетрезвого водителя, погибло два человека, а виновник с места ДТП сбежал, год скрывался, а потом явился с повинной, утверждая, что не справился с управлением, а в момент ДТП был трезв. Это противоречило показаниям свидетелей, нашлись также видеозаписи из баров и чеки о покупке алкоголя этим человеком. Суд первой инстанции признал его виновным за совершение ДТП в состоянии опьянения и назначил ему 8 лет лишения свободы. Но адвокаты обжаловали приговор, так как, по закону, признать человека пьяным можно только после медосвидетельствования или в случае отказа от него. Любые свидетельские показания не имеют законной силы. Конституционный суд был вынужден отменить приговор, а заодно признать, что данное законоположение противоречит конституционным принципам равенства и справедливости. Поэтому соответствующим ведомствам было предложено в течение года внести изменения в эту правовую норму, чтобы с места аварии было сбегать невыгодно.

Это противоречило показаниям свидетелей, нашлись также видеозаписи из баров и чеки о покупке алкоголя этим человеком. Суд первой инстанции признал его виновным за совершение ДТП в состоянии опьянения и назначил ему 8 лет лишения свободы. Но адвокаты обжаловали приговор, так как, по закону, признать человека пьяным можно только после медосвидетельствования или в случае отказа от него. Любые свидетельские показания не имеют законной силы. Конституционный суд был вынужден отменить приговор, а заодно признать, что данное законоположение противоречит конституционным принципам равенства и справедливости. Поэтому соответствующим ведомствам было предложено в течение года внести изменения в эту правовую норму, чтобы с места аварии было сбегать невыгодно. По проекту, после слов «в состоянии опьянения» появится фраза «или скрывшимся с места его совершения». В части 2 статьи 12.27 КоАП, в свою очередь, появится дополнение, указывающее на то, что данная статья применяется лишь «при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния».



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