Новые дорожные знаки. Они появятся в ПДД уже скоро

В Минтрансе заявили, что проект изменений в Правила дорожного движения, предусматривающих появление новых дорожных знаков, сейчас рассматривается в правительстве.

Сам проект Минтранс опубликовал еще в начале июня этого года. В ПДД должны появиться знаки «Велосипедная зона» и информационная табличка, разрешающая стоянку автомобилей только дипломатического корпуса (с красными номерами).

Необходимость появления знаков 5.33.1 и 5.33.2 «Начало велосипедной зоны» и «Конец велосипедной зоны» соответственно в ведомстве объясняли развитием в российских городах пространства для велосипедистов. В таких зонах они получат преимущество над другими участниками дорожного движения. Велосипедистам можно будет двигаться по всей ширине проезжей части (за исключением встречки), а водителям в таких зонах запрещается двигаться со скоростью более 20 км/ч.

Информационная табличка 8.9.2 будет обозначать места для парковки автомобилей с дипломатическими номерами. Ее необходимость в Минтрансе объясняют тем, что сегодня многие автомобилисты оставляют свои автомобили на местах, которые выделены для автомобилей дипмиссий. Это нарушает международные обязательства России по предоставлению парковочных мест на взаимной ответственности.

Другие дорожные знаки, по крайней мере пока, Минтранс вводить не планирует. В ведомстве, как сообщает РИА Новости, опровергли информацию о появлении знаков «Трамвайная полоса», «Следующий перекресток», «Простая вафля», «Способ парковки» и «Диагональный переход».

В июле вступили в силу знаки ограничения въезда транспортных средств в зависимости от их экологического класса.

С июня вступили в силу другие изменения законодательства, вводящие желтую и синюю разметку на дорогах.

Фото: Александр Тарасенков/Интерпресс/ТАСС, Минтранс РФ