Россияне закредитовываются: все больше машин покупают в долг

Сухие цифры статистики тем не менее говорят о том, что во 2-м квартале 2018 года банки выдали автокредитов на 19,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года. А если погрузиться еще глубже, то выяснится, что во втором квартале докризисного 2014 года доля кредитных автомобилей на российском рынке составляла 37,2%, а с апреля по июнь 2018-го — уже 49,1%. Такую информацию подготовило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на основании данных 4100 кредиторов, передающих сведения в эту организацию. Согласно приведенной ниже таблице, на рынке продолжается тенденция по увеличению доли кредитных автомобилей в общем объеме автомобильного рынка.
Всего во 2-м квартале 2018 года в кредит нашими согражданами было приобретено 208,1 тыс. машин. Банкам это только в радость, растущие темпы автокредитования оказывают поддержку и автопрому, стимулируя продажи. Причем аналитики констатируют рост продаж автомобилей в кредит уже седьмой квартал подряд. Во многом, как полагают в «Автостате», росту способствует госпрограмма льготного автокредитования, которая была еще расширена для отдельных групп граждан программами «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». По ним, кроме субсидированной процентной ставки, покупатели получали и 10%-ную скидку на автомобиль, что только повышало привлекательность кредита.
Что касается региональных рынков, то тут самая высокая доля кредитных машин наблюдается в Пермском крае, там она составляет 68,8%, на втором месте Башкортостан — 65,3%, далее следуют Челябинская область — 62,8% и Татарстан — 62,4%.
Меньше всего интересуются кредитами на автомобили в Москве и Подмосковье — здесь, при самых больших объемах продаж по стране, доли купленных во втором квартале 2018 года автомобилей в кредит составили 26,8% и 36,2% соответственно.
- В понедельник стало известно о продлении программы льготного автокредитования, всего с помощью этого инструмента государство намерено помочь реализовать в 2018 году свыше 45 тыс. автомобилей.
- Всего за полгода на российском рынке было реализовано более 949 тыс. машин, а в пятерку самых востребованных моделей попали Киа Рио, Лада Веста, Лада Гранта, Хендэ Солярис и Хендэ Крета.
Динамика рынка новых автомобилей, выдачи автокредитов и доли автомобилей, купленных в кредит во 2-м квартале 2014–2017 гг.
|
Период
|
Выдачи автокредитов, тыс. ед.
|
Объем рынка кредитных автомобилей, тыс. ед.
|
Доля кредитных автомобилей в объеме рынка, %
|
2014 г.
|
205,7
|
553,3
|
37,2
|
2015 г.
|
145,9
|
325,0
|
44,9
|
2016 г.
|
135,1
|
303,5
|
44,5
|
2017 г.
|
174,8
|
363,6
|
48,1
|
2018 г.
|
208,1
|
424,1
|
49,1
Фото: Depositphotos
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