Россияне закредитовываются: все больше машин покупают в долг

Граждане осмелели: выяснилось, что доля кредитных автомобилей, приобретенных во втором квартале 2018 года, превысила ту, что была в тучном 2014-м. При этом не скажешь, что у людей существенно выросли доходы…

Сухие цифры статистики тем не менее говорят о том, что во 2-м квартале 2018 года банки выдали автокредитов на 19,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года. А если погрузиться еще глубже, то выяснится, что во втором квартале докризисного 2014 года доля кредитных автомобилей на российском рынке составляла 37,2%, а с апреля по июнь 2018-го — уже 49,1%. Такую информацию подготовило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на основании данных 4100 кредиторов, передающих сведения в эту организацию. Согласно приведенной ниже таблице, на рынке продолжается тенденция по увеличению доли кредитных автомобилей в общем объеме автомобильного рынка.

Всего во 2-м квартале 2018 года в кредит нашими согражданами было приобретено 208,1 тыс. машин. Банкам это только в радость, растущие темпы автокредитования оказывают поддержку и автопрому, стимулируя продажи. Причем аналитики констатируют рост продаж автомобилей в кредит уже седьмой квартал подряд. Во многом, как полагают в «Автостате», росту способствует госпрограмма льготного автокредитования, которая была еще расширена для отдельных групп граждан программами «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». По ним, кроме субсидированной процентной ставки, покупатели получали и 10%-ную скидку на автомобиль, что только повышало привлекательность кредита.

Что касается региональных рынков, то тут самая высокая доля кредитных машин наблюдается в Пермском крае, там она составляет 68,8%, на втором месте Башкортостан — 65,3%, далее следуют Челябинская область — 62,8% и Татарстан — 62,4%.

Меньше всего интересуются кредитами на автомобили в Москве и Подмосковье — здесь, при самых больших объемах продаж по стране, доли купленных во втором квартале 2018 года автомобилей в кредит составили 26,8% и 36,2% соответственно.

В понедельник стало известно о продлении программы льготного автокредитования, всего с помощью этого инструмента государство намерено помочь реализовать в 2018 году свыше 45 тыс. автомобилей.

Всего за полгода на российском рынке было реализовано более 949 тыс. машин, а в пятерку самых востребованных моделей попали Киа Рио, Лада Веста, Лада Гранта, Хендэ Солярис и Хендэ Крета.



Динамика рынка новых автомобилей, выдачи автокредитов и доли автомобилей, купленных в кредит во 2-м квартале 2014–2017 гг.

Период Выдачи автокредитов, тыс. ед. Объем рынка кредитных автомобилей, тыс. ед. Доля кредитных автомобилей в объеме рынка, % 2014 г. 205,7 553,3 37,2 2015 г. 145,9 325,0 44,9 2016 г. 135,1 303,5 44,5 2017 г. 174,8 363,6 48,1 2018 г. 208,1 424,1 49,1

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