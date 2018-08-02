Популярный певец хочет найти и наказать байкера, который повредил автомобиль его сына — Филиппа Газманова.

31 июля примерно в 20:20 в Москве на Беговой улице в районе дома 5 (участок ТТК) к автомобилю Филиппа Газманова, нарушая правила дорожного движения, приблизился мотоциклист и намеренно разбил левое боковое зеркало.

Так описывает события Олег Газманов в своем видеообращении в Инстаграме и просит всех очевидцев происшествия с ним связаться, чтобы наказать байкера-хама. К сожалению, Олег Михайлович не назвал марку и модель автомобиля, на котором ехал его сын, что заметно упростило бы поиск свидетелей.

Весной этого года Филипп Газманов выкладывал в своем Инстаграме фотографии, где он сидит за рулем красного кабриолета Ferrari, и возможно, именно у этой машины мотоциклист сломал зеркало, а оно у итальянского спорткара может стоить несколько тысяч евро.

Также непонятно, что именно спровоцировало агрессивные действия мотоциклиста. Может быть, байкер и водитель спорткара не хотели уступать друг другу дорогу, вот и возник конфликт. А может, как это часто бывает, мотоциклист неправильно интерпретировал действия Филиппа и решил наказать его за неудачное или опасное, как ему показалось, перестроение. Запись с какого-нибудь видеорегистратора, которую хочет найти Олег Газманов, наверняка прояснила бы ситуацию. А наиболее полную картину дали бы записи с дорожных камер, коими усеяно ТТК — может, столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) поможет семье Газмановых?

В июне Олег Газманов жаловался в Инстаграме на дикие пробки и бардак в московском аэропорту Шереметьево.

Осенью прошлого года Олег Газманов попал в ДТП из-за ям на мосту через реку Яйва.

Фото: instagram.com/oleggazmanov, instagram.com/philgazmanov