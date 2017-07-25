Где в России больше всего любят Ладу Приору? Исследование

Бытует мнение, что почитатели отечественной Лады Приоры живут в кавказских регионах. Так ли это на самом деле, решили уточнить аналитики.

Вообще, Приора находится лишь на втором месте в списке самых популярных моделей сервиса Avito.ru, первое все-таки за Ладой Самарой. И все же Priora по общему объему продаж на интернет-площадке с 2009 года опередила и «девятку», и «десятку», и Калину. В общей сложности через сервис бесплатных объявлений прошло около 558 800 автомобилей этой модели при общем российском автопарке примерно в миллион Приор.

В первую пятерку по объему продаж Приоры среди российских городов вошли две столицы Кавказского региона — Махачкала и Грозный. Не подкачала и Самара, столица области, где располагается основное производство АВТОВАЗа. Далее следует Краснодар, и замыкает пятерку Москва.

Средняя цена Приоры в Северо-Кавказском федеральном округе сейчас составляет 280 376 рублей. Это максимальная цена за последние восемь лет, и любопытно, что она взлетела в последний год производства модели в России. В столице за Приору в среднем просят 202 700 рублей , хотя еще в 2010 году ее предлагали за 258 200 рублей, затем наблюдалось постепенное падение цены.

Мало интересовались моделью в сибирских городах — Иркутске, Барнауле и Новосибирске. За Уралом в сегменте бюджетных автомобилей традиционно доминирует экспорт из Японии и Южной Кореи, и эта тенденция тем очевиднее, чем ближе регион к этим странам. Что касается Иркутска , то там количество сделок и самих Приор исчисляется буквально в считаных единицах, а средняя цена машины при этом составляет 238 533 рубля.

Самая высокая средняя цена на автомобиль с пробегом была отмечена в 2011 году в Иркутске — 400 000 рублей, а самая низкая — в Санкт-Петербурге в 2018 году — 175 100 рублей.

В этом году больше всего покупали седанов этой модели, на них пришлось больше половины запросов (66%), около четверти запросов составили хэтчбеки (27%), универсалами интересовались всего 7% пользователей сервиса.

Но что ж, деньки модели уже сочтены: в июле с конвейера АВТОВАЗа сошел последний автомобиль, на этом предприятие поставило точку, признав автомобиль устаревшим. Выпускали Приору с 2007 года.

Между тем одна из новых моделей АВТОВАЗа — Лада Веста приобретает все большую популярность в Европе — согласно рейтингу focus2move, в первом полугодии 2018 г. она заняла 56-е место в рейтинге 100 самых популярных моделей, улучшив свой прошлогодний результат на 16 пунктов.

Рейтинг городов по объему продаж Лады Приоры (2009–2018 гг.)

№ Город 1 Махачкала 2 Грозный 3 Самара 4 Краснодар 5 Москва 6 Пермь 7 Уфа 8 Волгоград 9 Ставрополь 10 Тольятти 11 Казань 12 Саратов 13 Нижний Новгород 14 Нальчик 15 Ульяновск 16 Ростов-на-Дону 17 Санкт-Петербург 18 Челябинск 19 Владикавказ 20 Воронеж 21 Ижевск 22 Екатеринбург 23 Сочи 24 Омск 25 Тюмень 26 Красноярск 27 Новосибирск 28 Барнаул 29 Иркутск

Самой востребованной иномаркой с пробегом в первом полугодии, по данным «Автостата», стал Ford Focus. В тройке лидеров также Тойота Королла и Хендэ Солярис.

Выбирая подержанную машину, всегда рискуешь нарваться на изношенную или имеющую серьезные неисправности. К чему стоит присмотреться и на что обратить внимание, чтобы избежать ошибки, выяснял наш автор.



Фото: Lada