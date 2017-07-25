Где в России больше всего любят Ладу Приору? Исследование

Бытует мнение, что почитатели отечественной Лады Приоры живут в кавказских регионах. Так ли это на самом деле, решили уточнить аналитики.

Lada Priora
Lada Priora

LADA > Priora

Вообще, Приора находится лишь на втором месте в списке самых популярных моделей сервиса Avito.ru, первое все-таки за Ладой Самарой. И все же Priora по общему объему продаж на интернет-площадке с 2009 года опередила и «девятку», и «десятку», и Калину. В общей сложности через сервис бесплатных объявлений прошло около 558 800 автомобилей этой модели при общем российском автопарке примерно в миллион Приор.

В первую пятерку по объему продаж Приоры среди российских городов вошли две столицы Кавказского региона — Махачкала и Грозный. Не подкачала и Самара, столица области, где располагается основное производство АВТОВАЗа. Далее следует Краснодар, и замыкает пятерку Москва.

Средняя цена Приоры в Северо-Кавказском федеральном округе сейчас составляет 280 376 рублей. Это максимальная цена за последние восемь лет, и любопытно, что она взлетела в последний год производства модели в России. В столице за Приору в среднем просят 202 700 рублей, хотя еще в  2010 году ее предлагали за 258 200 рублей, затем наблюдалось постепенное падение цены.

Мало интересовались моделью в сибирских городах — Иркутске, Барнауле и Новосибирске. За Уралом в сегменте бюджетных автомобилей традиционно доминирует экспорт из Японии и Южной Кореи, и эта тенденция тем очевиднее, чем ближе регион к этим странам. Что касается Иркутска, то там количество сделок и самих Приор исчисляется буквально в считаных единицах, а средняя цена машины при этом составляет 238 533 рубля.

Самая высокая средняя цена на автомобиль с пробегом была отмечена в 2011 году в Иркутске — 400 000 рублей, а самая низкая — в Санкт-Петербурге в 2018 году — 175 100 рублей.

В этом году больше всего покупали седанов этой модели, на них пришлось больше половины запросов (66%), около четверти запросов составили хэтчбеки (27%), универсалами интересовались всего 7% пользователей сервиса.

Но что ж, деньки модели уже сочтены: в июле с конвейера АВТОВАЗа сошел последний автомобиль, на этом предприятие поставило точку, признав автомобиль устаревшим. Выпускали Приору с 2007 года.

Между тем одна из новых моделей АВТОВАЗа — Лада Веста приобретает все большую популярность в Европе — согласно рейтингу focus2move, в первом полугодии 2018 г. она заняла 56-е место в рейтинге 100 самых популярных моделей, улучшив свой прошлогодний результат на 16 пунктов.

Рейтинг городов по объему продаж Лады Приоры (2009–2018 гг.)

Город

1

Махачкала

2

Грозный

3

Самара

4

Краснодар

5

Москва

6

Пермь

7

Уфа

8

Волгоград

9

Ставрополь

10

Тольятти

11

Казань

12

Саратов

13

Нижний Новгород

14

Нальчик

15

Ульяновск

16

Ростов-на-Дону

17

Санкт-Петербург

18

Челябинск

19

Владикавказ

20

Воронеж

21

Ижевск

22

Екатеринбург

23

Сочи

24

Омск

25

Тюмень

26

Красноярск

27

Новосибирск

28

Барнаул

29

Иркутск

  • Самой востребованной иномаркой с пробегом в первом полугодии, по данным «Автостата», стал Ford Focus. В тройке лидеров также Тойота Королла и Хендэ Солярис.
  • Выбирая подержанную машину, всегда рискуешь нарваться на изношенную или имеющую серьезные неисправности. К чему стоит присмотреться и на что обратить внимание, чтобы избежать ошибки, выяснял наш автор.

Фото: Lada

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Отзывы о LADA Priora (1)

LADA 2012 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Надежная, экономичная, недорогая в содержании

Недостатки:

Тесный салон и неудобные передние сиденья

Комментарий:

Ремень 6РК-1115, даже новый, слабо натягивался штатным натяжным роликом и при большой нагрузке на генератор все равно проскальзывал. Лучше подойдет ремень 6РК-1113. Заказал на exist.ru поставил по схожей методике, отъездил уже 2 года, без проблем.

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