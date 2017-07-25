Где в России больше всего любят Ладу Приору? Исследование

Вообще, Приора находится лишь на втором месте в списке самых популярных моделей сервиса Avito.ru, первое все-таки за Ладой Самарой. И все же Priora по общему объему продаж на интернет-площадке с 2009 года опередила и «девятку», и «десятку», и Калину. В общей сложности через сервис бесплатных объявлений прошло около 558 800 автомобилей этой модели при общем российском автопарке примерно в миллион Приор.
В первую пятерку по объему продаж Приоры среди российских городов вошли две столицы Кавказского региона — Махачкала и Грозный. Не подкачала и Самара, столица области, где располагается основное производство АВТОВАЗа. Далее следует Краснодар, и замыкает пятерку Москва.
Средняя цена Приоры в Северо-Кавказском федеральном округе сейчас составляет 280 376 рублей. Это максимальная цена за последние восемь лет, и любопытно, что она взлетела в последний год производства модели в России. В столице за Приору в среднем просят 202 700 рублей, хотя еще в 2010 году ее предлагали за 258 200 рублей, затем наблюдалось постепенное падение цены.
Мало интересовались моделью в сибирских городах — Иркутске, Барнауле и Новосибирске. За Уралом в сегменте бюджетных автомобилей традиционно доминирует экспорт из Японии и Южной Кореи, и эта тенденция тем очевиднее, чем ближе регион к этим странам. Что касается Иркутска, то там количество сделок и самих Приор исчисляется буквально в считаных единицах, а средняя цена машины при этом составляет 238 533 рубля.
Самая высокая средняя цена на автомобиль с пробегом была отмечена в 2011 году в Иркутске — 400 000 рублей, а самая низкая — в Санкт-Петербурге в 2018 году — 175 100 рублей.
В этом году больше всего покупали седанов этой модели, на них пришлось больше половины запросов (66%), около четверти запросов составили хэтчбеки (27%), универсалами интересовались всего 7% пользователей сервиса.
Но что ж, деньки модели уже сочтены: в июле с конвейера АВТОВАЗа сошел последний автомобиль, на этом предприятие поставило точку, признав автомобиль устаревшим. Выпускали Приору с 2007 года.
Между тем одна из новых моделей АВТОВАЗа — Лада Веста приобретает все большую популярность в Европе — согласно рейтингу focus2move, в первом полугодии 2018 г. она заняла 56-е место в рейтинге 100 самых популярных моделей, улучшив свой прошлогодний результат на 16 пунктов.
Рейтинг городов по объему продаж Лады Приоры (2009–2018 гг.)
|
№
|
Город
|
1
|
Махачкала
|
2
|
Грозный
|
3
|
Самара
|
4
|
Краснодар
|
5
|
Москва
|
6
|
Пермь
|
7
|
Уфа
|
8
|
Волгоград
|
9
|
Ставрополь
|
10
|
Тольятти
|
11
|
Казань
|
12
|
Саратов
|
13
|
Нижний Новгород
|
14
|
Нальчик
|
15
|
Ульяновск
|
16
|
Ростов-на-Дону
|
17
|
Санкт-Петербург
|
18
|
Челябинск
|
19
|
Владикавказ
|
20
|
Воронеж
|
21
|
Ижевск
|
22
|
Екатеринбург
|
23
|
Сочи
|
24
|
Омск
|
25
|
Тюмень
|
26
|
Красноярск
|
27
|
Новосибирск
|
28
|
Барнаул
|
29
|
Иркутск
- Самой востребованной иномаркой с пробегом в первом полугодии, по данным «Автостата», стал Ford Focus. В тройке лидеров также Тойота Королла и Хендэ Солярис.
- Выбирая подержанную машину, всегда рискуешь нарваться на изношенную или имеющую серьезные неисправности. К чему стоит присмотреться и на что обратить внимание, чтобы избежать ошибки, выяснял наш автор.
Фото: Lada
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