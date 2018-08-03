Новые экзамены на права: два в одном и другие изменения

МВД подготовило проект изменений правил проведения экзаменов на получение водительских прав.

Прошло совсем немного времени с момента изменения правил обучения в автошколах, а в МВД уже вновь готовят реформу в этой области. Ведомство опубликовало проект постановления правительства, изменяющего порядок проведения экзаменов на получение водительских прав.

Самое важное: два практических экзамена, «площадку» и «город», хотят объединить. В ГИБДД ранее говорили, что навыки вождения на площадке проверяются в автошколе, а куда важнее увидеть, как водитель ориентируется в городе. Кроме того, доля ДТП при движении задним ходом, парковке и проч. у водителей с небольшим стажем незначительна.

В МВД также хотят допустить обучающихся на автомагистрали. Связано это с развитием улично-дорожной сети и наличием в пределах границ населенных пунктов дорог, не отличающихся по характеристикам от автомагистралей.

Документом предлагается установить минимальный возраст для учеников автошкол. Для тех, кто хочет открыть категории М и А1 (мопеды и легкие мотоциклы соответственно), он должен составить 15 лет, категории В и С — 16 лет, на мотоциклетную А можно будет начать учиться в 17 лет, а для подготовки к экзаменам на вождение автобуса ученику должно исполниться 20.

На теоретических экзаменах в ГИБДД министерство предлагает использовать средства аудио- и видеорегистрации. Это поможет исключить коррупционную составляющую и помочь при разрешении спорных ситуаций.

Наконец, прописывается порядок допуска к повторной попытке сдачи экзаменов. Теоретический экзамен можно будет пересдать уже через неделю, но не позднее чем через 30 дней с момента первой попытки. Практический — с 8-го по 59-й дни после неудачного экзамена.

После принятия нового порядка экзаменов правительством до момента вступления его в силу пройдет полгода. За это время ГИБДД подготовит автошколы и свои подразделения.

А еще водителей могут разделить на любителей и профессионалов. К последним будут предъявляться более высокие требования.

Автошколы предлагали ввести экзамен при обмене прав по истечении их срока. Но в МВД крайне отрицательно отнеслись к такому предложению.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС