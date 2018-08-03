Lada Vesta Sport: первое фото серийной версии

Остается неизвестным, что делает автомобиль на задворках «отстойника» одного из столичных продавцов Лады. Вероятнее всего, серийный экземпляр показывали дилерам на закрытой презентации. По другой версии — машину пригнали для обучения механиков.
Серийный экземпляр, судя по опубликованному в группе «Lada Vesta Клуб» в социальной сети ВКонтакте, ничем не отличается от прошлогоднего концепта и точь-в-точь повторяет машину, которую АВТОВАЗ показал на официальных фотографиях ранее.
Спортседан окрашен в тот же эксклюзивный для Лады Весты Спорт серый металлик, у него 17-дюймовые легкосплавные колеса с низкопрофильной резиной, уменьшенный дорожный просвет и хвостик спойлера на крышке багажника. Также спортверсию можно отличить по более мощным тормозам.
До сих пор остаются неизвестными технические характеристики машины. По неподтвержденной информации, Lada Vesta Sport получит 1,8-литровый двигатель, который усилиями отделения Lada Sport был форсирован с 122 до 145 л.с. Двигатель будет агрегатироваться с 5-ступенчатой коробкой передач Renault. Динамические характеристики машины также не объявлены, но вряд ли они будут впечатляющими.
Официальная премьера Lada Vesta Sport состоится на Московском международном автосалоне в конце августа этого года.
- Ранее были рассекречены обновленные лифтбек и хэтчбек семейства Lada Granta.
- Также на Московском автосалоне АВТОВАЗ покажет кросс-версию хэтчбека Lada XRAY.
Фото: Lada Vesta Клуб / ВКонтакте
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