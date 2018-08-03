Lada Vesta Sport: первое фото серийной версии

До премьеры самой крутой Весты чуть меньше месяца, а автомобиль уже замечен на площадке одного из московских дилеров.

LADA Vesta
LADA Vesta

LADA > Vesta

Lada Vesta Sport
Lada Vesta Sport

Остается неизвестным, что делает автомобиль на задворках «отстойника» одного из столичных продавцов Лады. Вероятнее всего, серийный экземпляр показывали дилерам на закрытой презентации. По другой версии — машину пригнали для обучения механиков.

Серийный экземпляр, судя по опубликованному в группе «Lada Vesta Клуб» в социальной сети ВКонтакте, ничем не отличается от прошлогоднего концепта и точь-в-точь повторяет машину, которую АВТОВАЗ показал на официальных фотографиях ранее.

Спортседан окрашен в тот же эксклюзивный для Лады Весты Спорт серый металлик, у него 17-дюймовые легкосплавные колеса с низкопрофильной резиной, уменьшенный дорожный просвет и хвостик спойлера на крышке багажника. Также спортверсию можно отличить по более мощным тормозам.

До сих пор остаются неизвестными технические характеристики машины. По неподтвержденной информации, Lada Vesta Sport получит 1,8-литровый двигатель, который усилиями отделения Lada Sport был форсирован с 122 до 145 л.с. Двигатель будет агрегатироваться с 5-ступенчатой коробкой передач Renault. Динамические характеристики машины также не объявлены, но вряд ли они будут впечатляющими.

Официальная премьера Lada Vesta Sport состоится на Московском международном автосалоне в конце августа этого года.

Фото: Lada Vesta Клуб / ВКонтакте

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Отзывы о LADA Vesta (15)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

На фиг она нужна, с такими ценами на бензин, народ будет ждать от Автотаза машин с обьемом 1.2–1.4 литра до 100 л.с., с расходом горючки город 6–8 л, трасса 4,5–5,5л! Эти жрущие по 10–11 литров тачки , это уже прошлое, жалко , что Автотаз это еще не сообразил.

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