Десантники не нашли фонтана и устроили его прямо в машине

В России вчера праздновали День ВДВ. В некоторых городах власти предусмотрительно отключили фонтаны, но находчивых десантников это не остановило…

В число городов, которые закрывают 2 августа фонтаны «на профилактику», входит Краснодар. И хотя здесь есть несколько естественных водоемов, купание в фонтанах — своеобразная традиция Дня ВДВ, отказываться от которой десантники решительно не собираются.

Несколько краснодарских бывших военных решили в этом году устроить фонтан в кузове пикапа: вложили в него надувной бассейн, а струи воды пускали из водяного оружия. И в таком виде поехали кататься по городу. Видеозапись водного праздника на колесах заканчивается на том, что купающихся десантников останавливает сотрудник полиции. Водителю пикапа, скорее всего, был выписан штраф (1000 рублей) по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ «Перевозка людей вне кабины автомобиля». На прошлой неделе аналогичное наказание получил житель Тюмени за перевозку пассажира в ванне с водой, установленной на прицеп.

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Фото, видео: YouTube