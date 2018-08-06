Эволюция Toyota Supra за 4 минуты видео

Первое поколение купе появилось в 1978 году и было построено на базе Celica, но машина получилась длиннее и шире «донора». В доводке первой Супры принимали участие инженеры британской Lotus. Машина предлагалась с 2-литровым двигателем мощностью 123 л.с. и 2,6-литровым мощностью 110 л.с. Купе немедленно стало популярным по всему миру. Четвертое, пока последнее, поколение было показано в 1993 году и производилось вплоть до 2002 года. Машина получила 3-литровые двигатели мощностью от 220 до 326 л.с. в самых «хардкорных» вариантах.
Технических подробностей о новом поколении Toyota Supra, которое поступит в продажу в следующем году, пока очень мало. Известно лишь, что купе построено на одной платформе с возрождаемым родстером BMW Z4, а самая мощная версия должна получить 3-литровую рядную «шестерку» от BMW M240i.
Энтузиасты из Car Evolution предлагают вспомнить всю историю Супры и заглянуть в ближайшее будущее модели.
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Фото, видео: YouTube
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