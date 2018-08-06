Эволюция Toyota Supra за 4 минуты видео

Это японское купе за свою 40-летнюю историю обрело статус культового. Сегодня Toyota дразнит нас новым поколением автомобиля, которое должно быть представлено до конца года.

Первое поколение купе появилось в 1978 году и было построено на базе Celica, но машина получилась длиннее и шире «донора». В доводке первой Супры принимали участие инженеры британской Lotus. Машина предлагалась с 2-литровым двигателем мощностью 123 л.с. и 2,6-литровым мощностью 110 л.с. Купе немедленно стало популярным по всему миру. Четвертое, пока последнее, поколение было показано в 1993 году и производилось вплоть до 2002 года. Машина получила 3-литровые двигатели мощностью от 220 до 326 л.с. в самых «хардкорных» вариантах.

Технических подробностей о новом поколении Toyota Supra, которое поступит в продажу в следующем году, пока очень мало. Известно лишь, что купе построено на одной платформе с возрождаемым родстером BMW Z4, а самая мощная версия должна получить 3-литровую рядную «шестерку» от BMW M240i.

Энтузиасты из Car Evolution предлагают вспомнить всю историю Супры и заглянуть в ближайшее будущее модели.

Фото, видео: YouTube