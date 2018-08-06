Lifan привезет в Россию минивэн, кроссовер и электромобиль

Новинки техники китайский производитель покажет на ММАС-2018, а также расскажет о своих планах по развитию компании в России.

Напомним, XIX Московский международный автосалон (ММАС-2018) состоится уже в этом месяце и пройдет с 29 августа по 9 сентября. Китайская компания Лифан анонсировала список автомобилей, которые намерена выставить на своем стенде.

Кстати, «выступит» автопроизводитель солидно: стенд компании расположится на 1000 квадратных метрах. Здесь можно будет увидеть новинку этого года кроссовер Lifan X70, который появился у нас только в апреле, и Lifan Myway с автоматической коробкой передач, также относительно свежий вариант автомобиля, в продаже в России с мая 2018 года.

Среди того, чего не было — обещают представить минивэн Lifan M7, семиместный кроссовер Lifan X80 и электромобиль Lifan 820EV. Последний будет со съемным аккумулятором — на автосалоне продемонстрируют процесс его замены. Также на стенде Lifan покажут работу беспилотного каршеринга.

Переднеприводный пятидверный M7 у себя на родине носит имя XuanLang и сработан он явно по мотивам Ford S-Max второго поколения. Китайский минивэн новинкой является только для России: его еще в 2016 году показали в Гуанчжоу, а на местном рынке он продается с весны 2017-го.